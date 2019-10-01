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「波波醫師」條款 衛福部預告《醫師法》修法

2019-10-01 13:55聯合報 記者楊雅棠╱即時報導

衛福部預告《醫師法》修法，三大方向包括針對所謂的「波波醫師」，限縮外國醫學生考照規定，以及對短期行醫證與外國人來台臨床訓練、教學等也訂定相關的法源規範。

2004年起東歐國家陸續加入歐盟，使得教育部一併承認了波蘭等國家的醫學生學歷，波蘭部分醫學院針對外國學生開設以英語教學的班別，不少台灣學生前往波蘭習醫，畢業後可跳過學歷甄試直接報考台灣的第一階段醫師國考，取得醫師執照。被戲稱為「波波醫師」。

衛生福利部醫事司司長石崇良表示，國內醫學系含公費生每年招生總人數1450名，牙醫生約400名。但因部分國家開辦國際學生專班，持外國醫學或牙醫學歷回國參加考試人數攀升，108年牙醫生報考人數更高達300名。因此為維持國內醫師與牙醫師人力培育制度及醫療品質，將修改現行《醫師法》規定。

石崇良表示，過去針對歐洲、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等9大地區的醫學科系畢業生，不需參加教育部的學歷甄試，即可直接報考第一階段醫師國考。修法後則將一律參與學歷甄試，但加上但書，若是有在當地執業三年的經歷，則可免參加甄試。

然而草案公告後，在「公共政策網路平台」上有許多留言表示，「執業三年即可免甄試」的但書形同開了後門。對此，石崇良則認為，目前修法方向是緊縮資格，且持國外學歷之醫學生進入實習前，仍須受容額管制。現行容額管制名額，每年醫學生約100名，牙醫生約50名，未來並不會增加，因此並不符合「開後門」之說。

醫事司表示，因該法案屬急迫法案故縮短預告期間為14日，自9月26日起預告至10月9日，希望於本會期通過法案。

為維持國內醫師與牙醫師人力培育制度及醫療品質，衛福部預告《醫師法》修正草案。圖／...
為維持國內醫師與牙醫師人力培育制度及醫療品質，衛福部預告《醫師法》修正草案。圖／Ingimage
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