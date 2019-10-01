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吃藥不再像吃爆米花 奇美整合高齡用藥國際期刊讚賞

2019-10-01 12:55聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台灣推估2025年進入「超高齡社會」，高齡病人因老化、各種慢性疾病服藥種類大增，有人一次要吃多達「24種」藥物，整把吃就像在吃爆米花，甚至「要用碗公來裝」 多重用藥問題日趨嚴重。

奇美醫學中心藥劑部去年6月到今年8月，評估741人次雲端嚴重多重用藥，經藥師整合傳送電子訊息給醫師後，出院時平均用藥品項從12.5種降低至7種。評估1059人次雲端開立不適當用藥，藥劑部介入後，出院時減少7成醫師開立不適當用藥。

這項成果發表於今年07月美國老年醫學會(Journal of the American Geriatrics Society)國際SCI期刊，編輯者讚賞奇美高齡急診整合團隊對長者用藥整合「做出了突破性的改善」。

多重用藥在台灣有多嚴重？多重用藥的定義是指開立5種以上的處方藥。奇美1059人用藥在出院時減少7成醫師開立不適當用藥，剩下的三成300多人為什麼沒辦法減少？院方表示因爲病況所需如失眠病人不想被減掉安眠藥物，只能請病人留意有無出現副作用。

藥劑部藥師劉盈伶舉出案例說明，72歲錢姓患者，曾到多家醫院就診，因同時吃多種藥物致身體不適、暈眩無力被送進急診，奇美藥師發現阿伯吃的慢性病藥多達17種，經協助整理藥物並即時傳送整合訊息給急診及住院端醫師整合用藥，現在只須吃8種藥，身體的負擔大大降低。

另一案例是73歲林姓阿嬤，因長期腰痠、背痛而到處就醫，同時服用多種止痛藥，消炎止痛藥就高達4種，導致胃腸出血進急診，腸胃縫合後藥師整理雲端用藥即時告知醫師，醫師衛教及開立較無腸胃不適副作用的1種止痛藥物，回診時身體疼痛情形已改善。

要增加長者用藥安全方法，劉盈伶建議遵照6種原則：

1.固定的醫療院所，找固定的醫師追蹤治療，2.了解自己的疾病與用藥，3.主動告知醫師您的病情與用藥，4.記錄藥物是否產生副作用，5.確認服藥時間與方式，按時服藥，6.調整藥物應與醫師討論，不應自行增減或停藥。

高齡急診科主任黃建程表示，曾有長者吃的藥多到竟然要用碗公裝，老年人門診常因時間不足，醫師無法細看患者用藥情況，到急診就醫與住院這段時間，是整合用藥最佳時機，呼籲家屬及患者看診時可主動告知，漸少多重用藥。

奇美整合高齡用藥獲國際期刊讚揚。圖/奇美提供
奇美整合高齡用藥獲國際期刊讚揚。圖/奇美提供
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藥劑部藥師劉盈伶說明用藥安全。記者周宗禎/攝影
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奇美藥劑部整合高齡用藥、減少過量與不當服藥。記者周宗禎/攝影
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