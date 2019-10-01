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20年橋垮 專家分析：三項「巧合」 造成南方澳斷橋意外

成大登革熱疫情再擴大 到學校活動的人也中標

2019-10-01 12:42聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

今年全台第一起校園群聚感染再擴大，台南市衛生局上周日公佈成大發生校園群聚感染，短短5天內新增4名病例，而今天再公布新增一個病例，而且這個病例並不是成大學生，是到成大參加社團活動的民眾。

這名病例在發病的前1周每天都到成大參加「音樂遊戲社」社團活動， 地點就在成大勝利校區的芸青軒學生活動中心，同時與之前的病例同一個社團，學校今天宣布將無限期封閉芸青軒活動中心，一直到疫情解除為止。

而成大校園群聚感染疫情再擴大，也讓防疫人員相當憂心，提醒民眾最近如果有到成大一定要特別的注意。

台南市衛生局表示，9月30日傍晚再確診1例本土登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數29例，境外移入登革熱病例數32例。

第29例病人為19歲男性，無慢性病史，居住地在永康區勝利里，近期未出國，9月25日出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、口乾及食慾不振等症狀，9月27日至診所就醫診斷為感冒；9月29日身體及手掌出現紅疹後，晚間即至醫院就醫，經登革熱NS1快篩陽性進行通報，於9月30日傍晚確診為登革熱(PCR陽性、IgM陽性、IgG陰性)，病毒型別分型中。個案目前住院治療，同住家人無疑似症狀。

個案的社區隱藏期為4天，主要活動地於居住地、成大勝利校區及育樂街，個案雖非成大學生，但發病前一週每天至成大參加社團活動（與第27例同一社團），研判感染源為學校活動地勝利校區或周邊環境，且和校園群聚屬同一波感染。

成大校園活動地已於9月28日完成化學防治。登革熱防治中心已於9月30日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及孳生源清除。今天則進行住家環境及活動地育樂街戶內外擴大孳生源清除及化學防治。

成大為了防堵疫情昨天已經全面啟動發燒篩檢，並於成大醫院急診室設立發燒篩檢站，請有疑似症狀的成大師生前往就醫採檢； 並將在明天召開各學院院長登革熱防治聯繫會議，以全面防堵疫情擴散。

防治中心籲請民眾前往成大校園活動時需做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，有疑似症狀時可至醫院診所或衛生所進行登革熱快篩。

現在的氣侯早晚涼爽正適合病媒蚊繁殖，且不定期降雨情況，請民眾把握雨後，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。相關資訊可至臺南市政府登革熱防治中心資訊網（ http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

成大校園登革熱疫情再擴大，芸青軒活動中心無限期封閉。圖/衛生局提供
成大校園登革熱疫情再擴大，芸青軒活動中心無限期封閉。圖/衛生局提供
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成大校園登革熱疫情再擴大，上午加強進行噴藥。圖/台南市衛生局提供
成大校園登革熱疫情再擴大，上午加強進行噴藥。圖/台南市衛生局提供
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登革熱
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