哪最難放颱風假？網友點名2縣市 實際統計卻跌破眼鏡

2019-10-01 13:38 聯合新聞網 綜合報導



有網友趁著颱風熱潮在PTT發問「最難放颱風假的縣市是？」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

米塔颱風侵襲台灣，昨（30）日北部地區多個縣市停班停課，其中新竹縣市不同調也引發熱議，對此，有住台中的網友趁著颱風熱潮在PTT發問「最難放颱風假的縣市是？」，貼文引起各地網友烈討論。

PO文引起各地網友烈討論。圖／取自PTT 分享 facebook

原PO文中提到，「颱風有機會造成災害，可以不來，最好還是別來，來了也可以，只要給些風雨水量（當然還有放假）不要給災害」，並表示自己是台中人，所以感覺這題的答案是台中，「感覺上天氣比較好，風調雨順，尤其還有『護國神山』中央山脈，颱風通常不是北偏就是南偏，台中幾乎不會被掃到」，並進一步詢問網友哪個地方最難放到颱風假？

貼文一出立刻吸引許多網友回應，最多人認為是「台中」和「彰化」，「彰化跟台中啊，只要宣布放假全台一定都放」、「首推台中啦！護國神山擋住」、「台中吧！放了常常無風無雨，放也心虛」、「彰化，有大佛坐鎮」、「彰化沒有颱風問題，只有晴天和雨天的差別」、「彰化人住過台中四年，有得拚但彰化小勝」、「彰化台中連在一起的啦」。

除了這兩個縣市外，也有其他縣市的網友表示「台南，都在做功德」、「苗栗啦，兩次都只放到新竹」、「金門，你們只能比第二名」、「南投才是吧，最少颱風」、「嘉義市颱風來都像另外一個世界一樣」。

不過事實上，根據部落客「泰勒愛排名」，以氣象局資料統計截至2018年7月為止，外島最少放颱風假的縣市是「連江縣」，本島則令人跌破眼鏡，非眾網友認為的台中或彰化，而是「新竹縣」與「新竹市」；台中、彰化颱風假天數排名第10。另外最常放颱風假的第1名是「屏東縣」，「台南市」、「高雄市」、「宜蘭縣」並列第2名，第3名則是「雲林縣」。