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跨國同性伴侶登記結婚受阻 伴侶盟將提訴願

2019-10-01 11:32聯合報 記者何定照╱即時報導

今年5月24日台灣開放同性婚姻登記，至今有上千對同性伴侶登記結婚，但一方來自同婚尚未合法國家的跨國同性伴侶，卻礙於「涉外民事法律適用法」無法登記。台灣伴侶權益推動聯盟今以分別來自台灣、澳門的同性伴侶信奇與阿古申請同婚登記遭拒開始，宣告為爭取跨國同志結婚權啟動司法程序。

伴侶盟律師許秀雯表示，一方來自同婚尚未合法國家的跨國同性伴侶無法在台辦登記，是因為主管單位認為這牴觸涉外民事法律適用法第46條「婚姻之成立依各該當事人本國法」，也就是另一方須照該國法。

她說，但根據涉外民事法律適用法第8條「依本法適用外國法時，如其適用之結果有背於中華民國公共秩序或善良風俗者，不適用之」，結婚權既是人權，理當採用第8條。伴侶盟就將以信奇、阿古為起點，希望用該法第8條來為數百對跨國同志爭取不用修法、採行政命令解釋來改變現況。

今天在台居住多年的信奇、阿古來到台北市中正戶政事務所辦結婚登記登記，戶政人員以牴觸涉外民事法律適用法第46條口頭拒絕，要他們填「特別案件申請書」，再用公文正式回覆拒絕。許秀雯表示，伴侶盟2014年召集30對同志伴侶辦結婚登記時，也是到中正戶政事務所，當時每人也都填特別案件申請書；如今他們都可結婚了，遺憾跨國同志仍未能婚。

伴侶盟律師陳明彥說，涉民法第46條會造成台灣同志若要結婚，必須只能找台灣人及其他同婚合法的27個國家的人，但憲法明明保障結婚自由，現行法規卻造成限制，違反憲法。

到場聲援的同運人士祁家威說，限制同志結婚對象須適用他國法，好像台灣並非主權國家，「難道我們是殖民地，還要看看對方國家結婚是不是合法」。他說就他所知，目前有五百多對跨國伴侶都在等待中，其中有四百對是台、馬伴侶，指出現行限制不合常情常理，也不合人性，應該採用合法國這邊規定的就好。

許秀雯表示，台灣人的結婚自由若受限於其所愛的對象的國籍，仍然違反憲法保障平等權，這也是為何伴侶盟在同婚合法四個月後，決定採取司法訴訟來保障跨國同志結婚權。待收到中正戶政所拒絕登記的公文，伴侶盟將先打訴願，訴願敗訴就再打行政訴訟，希望為跨國同志爭權。

她說，若涉民法第8條行政命令適用，未來除了台、陸同性情侶仍受限兩岸關係條例，其他跨國伴侶都可受保障。

台灣伴侶權益推動聯盟今以分別來自台灣、澳門的同性伴侶信奇與阿古申請同婚登記遭拒開...
台灣伴侶權益推動聯盟今以分別來自台灣、澳門的同性伴侶信奇與阿古申請同婚登記遭拒開始，宣告為爭取跨國同志結婚權啟動司法程序。記者何定照/攝影
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台灣伴侶權益推動聯盟今以分別來自台灣、澳門的同性伴侶信奇與阿古申請同婚登記遭拒開...
台灣伴侶權益推動聯盟今以分別來自台灣、澳門的同性伴侶信奇與阿古申請同婚登記遭拒開始，宣告為爭取跨國同志結婚權啟動司法程序。記者何定照/攝影
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台灣伴侶權益推動聯盟今以分別來自台灣、澳門的同性伴侶信奇與阿古申請同婚登記遭拒開始，宣告為爭取跨國同志結婚權啟動司法程序。記者何定照/攝影
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台灣伴侶權益推動聯盟今以分別來自台灣、澳門的同性伴侶信奇與阿古申請同婚登記遭拒開始，宣告為爭取跨國同志結婚權啟動司法程序。記者何定照/攝影
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同婚同性婚姻婚姻平權
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