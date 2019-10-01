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同時吃多種止痛藥 7旬婦胃出血掛急診

2019-10-01 11:00中央社 台南1日電

台南市一名73歲婦人因胃痛掛急診，檢查後發現是因腰痠背痛，吃了太多種止痛藥導致胃出血，需接受腸胃縫合手術，住院期間由醫護團隊協助減少到只服用一種止痛藥。

奇美醫學中心藥劑部藥師劉盈伶今天在院內衛教宣導會中表示，這名病患因長期腰痠、背痛到處就醫，同時服用多種止痛藥；其中消炎止痛藥物就有4種，導致病患胃出血到急診就醫。經接受腸胃縫合術，並在住院期間由醫護人員衛教，將止痛藥減少為一種，之後回診時，病患身體疼痛情形已改善。

劉盈伶表示，高齡患者因多重用藥或不適當用藥導致到急診就醫的情形，近年有增加趨勢。奇美醫學中心從2018年6月至2019年8月，由藥師經雲端資訊評估嚴重多重用藥患者，再整合傳送電子訊息給醫師。病人出院時平均用藥品項從12.5種低至7種、減少約70%的不適當用藥，這項成果已發表於國際期刊。

奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮表示，台灣就醫環境便利，許多老人會到多家醫療院所看診、拿藥。政府雖推動門診用藥整合，實際上效果有限。美國急診醫學會則建議，到急診就醫與住院這段時間，才是進行用藥整合及宣導的最佳時機。

林宏榮表示，不少到處拿藥的老人家也知道吃太多藥不好，但多要等到吃出問題才比較容易說服。奇美希望急診的醫師不僅能看到病患掛急診的傷病，也能深入發現後面可能隱藏的不適當用藥因素。

台南市一名73歲婦人因胃痛掛急診，檢查後發現是因腰痠背痛，吃了太多種止痛藥導致胃...
台南市一名73歲婦人因胃痛掛急診，檢查後發現是因腰痠背痛，吃了太多種止痛藥導致胃出血。 本報系資料照／記者盧振昇攝影
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