米塔颱風過後小葉菜類量大價持平 青蔥還是貴極了

2019-10-01 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



中度颱風米塔來襲，雲林氣候並未出現風雨，農民照常採收蔬菜，西螺果菜市場則預估菜價微漲一成。記者李京昇／攝影 分享 facebook

今天菜價持平，由於昨天休市，根據北農統計，今天蔬菜交易量1530公噸，價格每公斤平均批發價30.8元，與上一個交易日（9月29日）差別不大。但由於下雨，蔬果品質好壞差很多。此外，價格高漲很久的青蔥，由於耕種時間長，復耕不易，仍處於高點。

北農資料顯示，品質最好的高麗菜（上價）每公斤平均批發價24元、大白菜26元、小白菜16元、青江菜17元、空心菜30元、A菜47元、地瓜葉50元；但葉菜類下價每公斤平均批發價在三到七元間，蔬果品質好壞差很大，價差也很大。

8月底豪雨造成中西部地區蔥田泡水災損缺貨，加上颱風為東北部帶來大雨，不論是西部的粉蔥或宜蘭三星蔥（日蔥），價格都高漲。今天北農資料顯示，品質最好的三星蔥每公斤平均批發價為292元，粉蔥249元；傳統市場零售，原本買菜送蔥早已不復見，每把50元僅三根左右。

北農總經理翁震炘表示，比起前陣子中南部豪雨災損，現階段葉菜類全面復耕，價格也相對平實，但由於這幾天下雨，蔬果好壞品項差很大，颱風對於蔬菜產區沒有影響，因此供應量充足。

至於青蔥價格高漲，他說，主要還是8月底大雨讓雲林彰化的青蔥災損，這幾天宜蘭大雷雨，對宜蘭蔥多少有點影響。現階段宜蘭蔥占供應大半，青蔥生長期為四到五個月，因此青蔥恢復正常供應還要再等等。

至於蔬菜供應大宗的高麗菜，傳統市場每台斤25至50都有，大小顆、品質都有差。翁震炘表示，他今天巡北農批發市場，發現有的高山高麗菜又大又漂亮，但有的看起來就小小的，因此價錢也會有差別。現階段還沒有聽說因為颱風影響，導致蔬菜無法送下山的情形，至於後續可能的蔬果價格波動，還要多觀察幾日才較明朗。