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北橫萱源路段坍方 公路總局冒雨搶修

2019-10-01 08:48聯合報 記者董俞佳╱即時報導

米塔颱風遠離台灣，不過北部橫貫公路台7線54公里萱源路段坍方阻斷，公路總局說，目前機具已在現場作業，因間歇雨勢影響，預計今天10時搶通。

公路總局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人妥為規劃行程，颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可透過公路總局全球資訊網站(www.thb.gov.tw)及省道即時交通資訊網，或撥打：公路總局用路人服務專線0800-231-035查詢。

米塔颱風

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