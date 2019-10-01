流感疫苗接種時程延後 今天沒有疫苗別白跑

2019-10-01 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



往年10月1日是公費流感疫苗開打日，今年時程延後，自11月15日起分批接種，先由國小至高中學生及醫事人員開打，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起是其他公費對象。不過，有些人搞不清 ，尤其是65歲以上長者，紛紛詢問。

「今年為何還沒有叫我們來打疫苗？」家住台北市林媽媽前兩天叫女兒去問里長，每年10月1日開打的流感疫苗，為何至今還沒有動靜？前幾年9月底就來通知了。結果女兒問回來說， 今年要延到12月。里長說：「聽說因為疫苗還沒做好。」

公衛筆記臉書專頁昨天提醒：「明天衛生所沒有流感疫苗，不要跑來打！」並提醒65歲以上長者，今年12月8日才有疫苗可打。

疾管署日前指出，今年公費流感疫苗首度由三價升級為四價疫苗，但因世界衛生組織（WHO）延遲選株，造成較去年延後一個月開打。疾管署說明，今年遲至3月底才公布本年度流感季北半球流感疫苗選株結果，較往年晚了一個月，世衛組織此決定導致全球流感疫苗製造生產及供應時程因此延後，並連帶影響我國公費流感疫苗開打期程延後。