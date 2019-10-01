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北投民族街疑土石鬆動 8台車滑落邊坡

米塔北移 本島已脫離暴風圈 桃園以北應防大雨

淡海輕軌恢復正常行駛 8點前每6分鐘一班車

2019-10-01 06:33聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

米塔颱風逐漸遠離台灣，新北捷運公司表示，淡海輕軌已預先在3點20分啟動列車巡軌作業，4點10分完成巡軌及設施檢查等相關營運整備工作，沒有任何損害，今日上午6點起恢復正常營運，每15分鐘一班，其中上午6點30分至8點上班期間，班距為6分鐘。

新北捷運公司表示，新北市今日恢復正常上班上課，根據氣象局預測淡水地區風速及雨勢，將隨著颱風遠離逐漸減緩，目前淡水地區最高平均風力2級，瞬間陣風6級，淡海輕軌已預先在3點20分啟動列車巡軌作業，4點10分完成巡軌及設施檢查等相關營運整備工作，今日6時起恢復營運，營運班距為正常營運模式。

淡海輕軌今天上午6點恢復正常營運。記者張曼蘋／攝影
淡海輕軌今天上午6點恢復正常營運。記者張曼蘋／攝影
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淡海輕軌米塔颱風

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