24小時內2震 震央都在高雄

2019-10-01 01:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市美濃區昨晚6點38分時才發生地震，規模4.0，不到24小時，就在今凌晨1點12分時地牛再度翻身，震央在高雄六龜山區，規模4.4，最大震度位於高雄旗山，屏東縣三地門達到4級。

這次地震影響縣市包含，彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東等地。