優質「口述作品」 效果好到「心會融化」

2019-10-01 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北報導



今年獲ＮＣＣ補助的民視兒童節目「快樂故事屋」，是國內第一個在前期製作納入口述影像設計的節目。圖／翻攝自民視youtube 分享 facebook

目前台灣口述影像作品大多是後製現有的影視作品，把國片「海角七號」、「女朋友男朋友」、「星空」等作品再製口述影像版，但近來開始有兒童節目或表演藝術演出，在前期製作就納入視障需求，大幅提高口述影像品質。

台灣視覺希望協會理事長甘仲維說，後製一部電影的口述影像，口述員會解釋視覺資訊，輔助視障者觀影，但作品若事前未考量口述影像，劇本留白就可能過多或太少，增加解釋的難度。

今年獲ＮＣＣ補助的民視兒童節目「快樂故事屋」，就是國內第一個在前期製作納入口述影像設計的節目。「快樂故事屋」主持人王瑋瑜表示，以往兒童節目的節奏緊湊，主持人對話「一來一往很密集」，但為了後續製作口述影像，節目多次微調劇本，製作期也是其他節目的三倍。

「快樂故事屋」也首度找來視障兒童審聽口述影像版。甘仲維回憶，當一位視障孩子在錄音室聽完節目後，回頭跟家人說「媽媽我聽懂了」，工作團隊「心都快融化了」，也令他深信內容無障礙並非不可能的任務。「快樂故事屋」也會製作成光碟，提供視障圖書館及啟明學校。

此外，也有表演藝術逐步加入口述導覽服務，例如藝術家黃翊今年初與兩廳院合作現代舞「長路」，即是由黃翊親自撰稿、在演出幕後向視障觀眾進行口述導覽，也安排視障者在表演過程觸摸有特殊刻痕的地板，以「摸」、「聽」方式體驗現代舞。