肺癌基因檢測已納健保 11月起附報告才給付標靶藥

2019-09-30 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



台灣每年新增上萬名肺癌患者，其中上皮細胞生長因子（EGFR）基因突變的晚期肺腺癌患者人數最多，可接受標靶藥物治療。過去基因檢測價格高昂，部分病人無力負擔，醫師直接開藥恐被抽審核刪。衛福部健保署九月起給付具認證實驗室的基因檢測費用，並規定自11月起，需檢附認證實驗室的基因檢測報告，才給付三種肺癌標靶藥。

健保署26日公告公告修訂，艾瑞莎、妥復克、得舒緩的給付規定，醫師若開立這三種肺癌標靶藥物，需檢附符合健保規定認證實驗室，以體外診斷醫療器材檢測（IVD）或實驗室自行研發檢測（LDT）檢驗的EGFR基因檢測結果報告，才會給付。

健保署副署長蔡淑鈴表示，過去健保尚未給付基因檢測時，部分肺癌患者檢測費用由藥廠承擔，導致藥價內含檢測成本難以調降。為了保障檢測品質、支持精準醫療，健保署去年起邀集相關藥廠多次協商，決議今年九月一日起，針對通過TAF（全國認證基金會）、CAP（美國病理學會）或台灣病理學會的分子實驗室認證實驗室，給付IVD基因檢測8252元、LDT基因檢測6755元。

台大醫院胸腔外科主任陳晉興表示，過去健保規定不明確，當病人無法負擔八千到一萬元的基因檢測費用，醫師只能依各院內控原則或臨床經驗決定是否開藥，療效難預估，藥費也可能被核刪。這次修正保障病人接受高品質基因檢測，醫師也有可信賴的結果做為開藥依據，對醫病雙方都有益。

台大醫院雲林分院胸腔內科主治醫師陳崇裕表示，基因檢測納入給付，可幫助經濟弱勢病人有機會第一線治療就有標靶藥，不需先經過化療，確認沒效才能得到給付。

陳崇裕說，過去因檢測品質差異大，有些人因為檢體數量不足、測不出EGFR突變，自費用標靶藥卻有效。現在健保給付引導病人到認證實驗室檢測，敏感度和準確率都達九成以上，可用藥卻測不出來的比率應會更低。