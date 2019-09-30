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全世界最大的屏東味超市啟動 台灣設計展5日揭幕

2019-09-30 15:15聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

2019台灣設計展10月5日開幕，屏東縣政府在台糖縣民公園打造全世界最大、最具屏東味的設計超市，還有環繞全場的手推車裝置藝術，潘孟安說，設計不再遙遠，而是像超市一般接近生活，今年的主展區在屏東市台糖縣民公園，衛星展區為屏東菸葉廠及勝利星村創意生活園區，設計熱點屏東美術館、竹田西勢樂智園區，展期從10月5日至20日止。

屏東縣長潘孟安表示，台灣設計展是全台最大規模的年度設計盛會，今年屏東縣以特色產業、文化觀光、社會福利三大議題為核心，透過各策展人巧思將生活化情境融入設計元素，越在地越國際，邀請大家一起見證屏東軟實力。

位於屏東市的台糖縣民公園內有佔地面積2000坪的大型倉庫，策展人朱志康將台灣人熟悉的「超級市場」搬到展場，環繞主展區的「超級假期」手推車裝置藝術，讓展區搖身一變成為熱情的「超級南」設計超市。

主展區內共有5大主題展覽、1家設計賣店，「屏東西」透過檸檬、鳳梨、香蕉、咖啡、可可、紅藜6種屏東冠軍農產，探索屏東農業從傳統走向超級的脈絡，讓設計與地方產業重新串連。

「屏動能」呈現屏東人的運動能量及競賽佳績，及MIT優質運動產品、創意生活業者商品。「屏東製」從通路的角度對應屏東知名物產，讓民眾透過參觀與互動體驗，一同探索觀光工廠。

「屏東YA」將屏東各特色景點轉換成故事，讓人重新打開對屏東的想像。「屏安村」從社會設計角度，實現「安居大社區」全人照護、在地安老。

此外，設計賣店「好屏未來市」串聯台灣由南至北的文創品牌，更推出以屏東農產研發設計料理的6款「好屏便當」，當日新鮮製作、限量供應。

衛星展區的勝利星村創意生活園區，以「屏東事」為題，採集屏東元素結合聲音、影像及生活物件，呈現動人故事與人情姿態。位於屏東菸葉廠的屏東教育設計展，以「底家哦tí jia ô h」為主題，展開一場穿越蟲洞的時空冒險，以及「國際青年設計交流展」，邀請台日韓青年設計師，讓大家看見不一樣的屏東故事。

在設計展活動期間，除了夜遊光體驗，周末假期更有超級市集、藝文表演、設計講座、DIY體驗等精彩活動。今年國慶煙火也在屏東施放，是秋遊屏東的最佳選擇。展覽開放時間:台糖縣民公園、勝利星村創意生活園區下午1時至9時；屏東菸葉廠上午10時至下午5時30分。相關活動訊息可上台灣設計展官方網站：www.designexpo.org.tw

2019台灣設計展10月5日開幕，屏東縣長潘孟安形容今年的設計展很有屏東味，另有...
2019台灣設計展10月5日開幕，屏東縣長潘孟安形容今年的設計展很有屏東味，另有最具屏東味的設計超市，還有環繞全場的手推車裝置藝術。記者翁禎霞／攝影
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2019台灣設計展10月5日開幕，屏東縣政府在台糖縣民公園打造全世界最大、最具屏東味的設計超市，還有環繞全場的手推車裝置藝術。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府
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