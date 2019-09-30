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傳統技藝注入新血 8位「魯班達人」獲獎

2019-09-30 14:12聯合報 記者許玉娟╱即時報導

為了使傳統技藝薪火相傳，桃園市政府結合信仰，邀請三聖先師的相關協會，首度舉行三聖先師技藝傳承嘉年華。現場相當熱鬧，不僅有鑼鼓車隊迎接神明到場，舉行歷史典故演說或簡易DIY活動，同時舉行表揚達人儀式，讓民眾更進一步認識三聖先師及與日常生活的連結。

民間習俗有各種不同行業的守護神，三聖先師就是其中一種，分別為巧聖先師、荷葉先師、普庵先師，只要是木工、泥水、油漆等職業皆是供奉三聖先師，以祈求工作安全、職場順利。

桃園市政府秘書長黃治峯表示，此次嘉年華會希望強調尊重勞動、技藝，以及師傅，同時也尊重傳承。同時，桃園市政府針對泥水、木工、油漆等領域達人進行表揚儀式，黃治峯指出，這次活動選出的8位技藝達人，代表技藝傳承，同時有園遊會、相關技藝體驗活動，讓民眾可以透過活動中更認識三聖先師及與日常生活的連結。

受到表揚的木工達人賈玉西表示，木工需要高度的細心及專業度，但目前業界遇到的最大問題就是從事該行業的人逐漸減少，產生斷層現象，希望更多人有興趣投入木工行業。

油漆達人羅文辰表示，將別人家裡或是工廠翻新整修後，會從中得到很大的成就感。此外，高空作業油漆，就像是蜘蛛人爬上屋頂做外牆垂降防水，或是屋頂浪板等，都是屬於較高難度的工作。有感於不論是木作、水電、油漆業，人力斷層愈來愈嚴重，他鼓勵年輕人一同加入這個行業，期盼傳統建築繼續延續下去。

最後，黃治峯提到，今年是全國第一次辦三聖先師技藝傳承嘉年華活動，明年勞動局將與職業工會聯手繼續合辦，希望一年辦得比一年大，一年辦得比一年好。

三聖先師徵選活動，通過徵選的8位達人，上台接受表揚。記者 許玉娟/攝影
三聖先師徵選活動，通過徵選的8位達人，上台接受表揚。記者 許玉娟/攝影
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賈玉西榮獲108年巧聖先師魯班公獎裝潢木工達人組優勝，他殷切盼望更多人有興趣投入...
賈玉西榮獲108年巧聖先師魯班公獎裝潢木工達人組優勝，他殷切盼望更多人有興趣投入木工行業。記者 許玉娟/攝影
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