優惠整理包／10月1日國際咖啡日 星巴克、7-11買一送一

2019-09-30 14:17 聯合新聞網 綜合整理



圖／全家提供 分享 facebook

迎接10月1日國際咖啡日，各通路紛紛祭出優惠，星巴克、7-11、全聯等最低下殺至買一送一，聯合新聞網為你整理10家優惠。

·星巴克 買一送一

星禮程會員在10月1日至10月2日、10月5日補班日的11：00點到20：00，購買同品項享買一送一優惠。

·7-ELEVEN 買一送一

10月1日購買衣索比亞‧耶加雪夫精品咖啡，享買一送一優惠。

·全聯 買一送一

在9月28日至10月3日間推出優惠，包含沖泡咖啡、即飲咖啡、咖啡豆、咖啡冰糖、砂糖以及咖啡濾紙等商品，最低下殺至買一送一。

·伯朗咖啡 買一送一

10月1日起至10月5日，推出不限時段、品項的買一送一活動，部分門市不參與，可至官網查詢。

·85度C 第二杯特價20

從10月1日10：00開始，現場排隊購買大杯招牌咖啡和大杯特濃招牌咖啡同品項第2杯特價20元。

·路易莎咖啡 8折優惠

10月1日至3日，黑卡會員購買單品手沖咖啡，享全系列8折。

·全家 第2杯半價

從9月25日起至10月22日咖啡任選第2杯7折（不含酷繽沙、檸檬果磚、氣泡咖啡）、單品咖啡可享同品項第2杯半價；10月1日還有單日限定優惠，中杯單品熱美式、中杯單品熱拿鐵均一價45元。

·OK mart 第2杯7折

10月23日前，大杯全品項第2杯7折，並於10月1日推出新品。

·cama cafe 第2杯7折

加入cama café 會員並至APP優惠專區領取活動優惠券，享「拿鐵、黑咖啡同品項大杯第二件7折」優惠。

·美廉社 85折優惠

10月7日前享單杯85折優惠，若在消費滿100元，可用19元加購不限口味中杯咖啡一杯。