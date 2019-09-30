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史艷文和藏鏡人是友是敵？ 黃俊雄將揭開50年之謎

2019-09-30 14:01聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

2019雲林國際偶戲節將於10月8日登場，雲林縣長張麗善今天邀請88歲國寶級布偶大師黃俊雄為偶戲節代言，黃大師說，明年是史艷文50歲生日，今年他特將史艷文和藏鏡人的關係，在今年國慶演出時揭開50年之謎，歡迎大家來雲林賞戲。

雲林縣長張麗善說，雲林國際偶戲節從10月8日至10月13日共6天好戲連台，邀請人間國寶黃俊雄、陳錫煌大師帶來經典演出，更有日本、韓國及俄羅斯3國的偶團隊來展演，並頒發第13屆偶戲金掌獎及偶戲Cosplay競演及痛車秀，將在各鄉鎮演出百餘場，歡迎偶迷作伙來看戲！

張麗善說，10月10日除邀請七個縣市長一起為偶節踩街，當晚6時在虎尾拜五街夜市廣場舉辦偶戲節開幕音樂晚會，重溫偶戲時代，呈現嶄新演藝饗宴，尤其雲林布袋戲獲選「臺灣意象、雲林第一」的文化品牌，目前規劃建置國家級布袋戲傳習中心，也透過「AVIAMA總會」（偶戲友好城市國際協會），與全球9個國家、11個城市結盟交流宣揚雲林布袋戲，開拓雲林藝文國際能見度。

文化處長陳璧君說，今年國際偶戲節從布袋戲曲樂出發，開幕晚會以現代搖滾曲風打造布袋戲的魔幻音樂會，從9月28日至11月3日邀集歷年金掌獎得獎團隊在各鄉鎮巡演，國際偶團演出6場，讓國人欣賞國內外不同的精彩偶戲，同時推出限量版的偶戲帽和各種文創，相當難得。

88歲的黃俊雄大師寶刀未老，今天請出轟動武林驚動萬教的史艷文和藏鏡人出場，為國際偶節代言，知名丑角劉三和哈嘜兩齒也串場，帶動氣氛，黃大師數十年來口技功力依舊不變，中氣十足，透過這些台灣知名偶星邀請大家來雲林賞戲。

黃大師更透露，明年是史艷文50歲生日，除將製作拍攝大卡司電影，史和藏鏡人半世紀來的爭戰及恩怨情仇，是友是敵？也將於國慶日他的主場演出的劇中揭開謎底，千萬別錯過。

人間國寶偶戲大師黃俊雄寶刀未老，88歲口技功力依舊，說話仍鏗鏘有力、中氣十足，令...
人間國寶偶戲大師黃俊雄寶刀未老，88歲口技功力依舊，說話仍鏗鏘有力、中氣十足，令人讚佩。記者蔡維斌／攝影
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明年是史艷文50歲生日，黃俊雄除將製作拍攝大卡司電影，還將揭開史艷文和藏鏡人的恩...
明年是史艷文50歲生日，黃俊雄除將製作拍攝大卡司電影，還將揭開史艷文和藏鏡人的恩怨之謎。記者蔡維斌／攝影
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明年是史艷文50歲生日，和藏鏡人半世紀來的恩怨情仇，是友是敵？國寶大師黃俊雄將於...
明年是史艷文50歲生日，和藏鏡人半世紀來的恩怨情仇，是友是敵？國寶大師黃俊雄將於國慶日他主演的劇中揭開謎底，千萬別錯過。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善為黃俊雄大師戴上今年偶節的限量版偶戲帽子。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善率雲林知名偶師邀大家到雲林觀賞國際偶戲節。記者蔡維斌／攝影
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雲林國際偶戲節即將登場，歡迎各界到雲林賞戲。記者蔡維斌／攝影
雲林國際偶戲節即將登場，歡迎各界到雲林賞戲。記者蔡維斌／攝影
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布袋戲張麗善國慶
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