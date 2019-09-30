高鐵延伸屏東避入高雄市區 王國材：外部成本也太高

2019-09-30 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高鐵延伸屏東採左營案引發各界不少爭議，高雄市政府副市長葉匡時和交通局長鄭永祥今天出面說明，「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」交通部採行左營方案。鄭永祥認為，行經高雄仁武、鳥松和大樹等地，必須經過仁武石化區 ，要拆除50棟廠房，甚至一些石化管線，且讓乘客搭高鐵「倒退魯」再延伸到屏東，對搭車民眾會有暈眩的感覺。

副市長葉匡時認為只對外說明，向行政院提議只是狗吠火車。

交通部次長王國材今天也出面說明，尊重葉副市長的想法，也肯定過去他在交通部的貢獻。

王國材說，當年決定高雄鐵路地下化不考慮高鐵，10年後再討論高鐵進入市區經費已高達1217億元，是現選方案554億的2.2倍。

王說，除二次施工成本增加，當鐵路地下化9年多施工期剛結束，正進入高雄市鐵路地面廊帶美化階段，又要進入10年市區施工期，外部成本也太高。持續加強左營高鐵站捷運、公車轉乘就可以提昇高鐵服務範圍，可能更務實。

王國材說， 高鐵與捷運有不同服務目的，高鐵提供跨區域觀光、商務服務，捷運提供區域內工作、就學、就醫、購物服務。除高鐵外，高雄市也正規畫高雄到屏東捷運系統，兩者應可以兼顧。