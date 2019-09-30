腸病毒不減 北市9月看診人次逐周上升

2019-09-30 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國內腸病毒疫情頻傳，衛福部疾管署評估腸病毒流行高峰恐延至十月中旬；北市衛生局表示，9月開學後，近4周北市門急診腸病毒人次不僅從1414逐周提高為1690人次，4周人次也都高於流行閾值990人次，因此仍腸病毒從6月27日起公告進入腸病毒流行期，仍處於流行期，民眾、學校及幼托單位都應做好預防措施。

北市從今年截至上周，因腸病毒停課共1235班，高於去年同期774班，北市衛生局於暑假及開學期間已完成查核轄內1457家國小、幼兒園、托嬰中心、招收6歲以下短期補習班、兒童課後照顧服務中心及97家親子常出入室內場所，並輔導相關單位洗手設備、衛生教育、個案處理、漂白水消毒等。

衛生局疾病管制科長余燦華表示，腸病毒於發病前即有傳染力，發病後病毒可經由糞便排放長達2到3個月，不論大人小孩皆應勤洗手；其中幼托機構及學校應加強教室及遊樂設施等整潔、通風及消毒，指導學童於吃東西前、上廁所後、看醫生後、擤鼻涕後、接觸其他幼兒前，做好「濕、搓、沖、捧、擦」等洗手步驟，而同教室班級若7天內出現2例腸病毒學童，應立即停課7日，加強消毒措施、避免跨班級傳播。