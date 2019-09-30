中秋早已過市場還有柚子 農民謝郭董買上百萬斤減滯銷

2019-09-30 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



中秋節已過兩星期，部分市場水果攤卻還在賣柚子，農民說，今年柚子未受天災豐收，感謝鴻海集團前總裁郭董全台訂購了近百萬斤的柚子，對減少柚子滯銷大有助益。麻豆陳姓農民說，雖然他政治上不支持郭台銘，但郭董言而有信，年初說要買柚子，真的說到做到，「花了上億」直接向產地採購，又很低調要求農民不要張揚。

早年每逢選舉年，許多想參選的人都會大手筆向農民採購年節水果送禮，但近年查賄甚嚴，參選人為避嫌，不少農民都說採購量明顯減少，今年文旦柚因為沒有風雨天災大豐收，許多農民在中秋節前都很擔心崩盤。

陳姓農民說，年初立委補選的時候台南發生所謂的「柚子之亂」，藍綠為了柚子到底受損多少、買多少等問題爆發口水戰，當時郭台銘就表示願意協助農民；當時他認為這個只是隨口說說，他還是相信只有政府會救助農民。

沒想到中秋節前，他認識的麻豆盤商友人收到鴻海集團所屬單位訂單，一口氣就訂了10萬斤，農戶在中秋節前交貨，除了台灣的鴻海相關企業，主要透過兩岸貿易商送往大陸、以主管名義送台灣柚子給大陸員工。