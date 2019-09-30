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何韻詩遭潑漆案 警方擴大偵辦再拘提6人到案

故宮：政院已核定「新故宮」改變案 盼112年底完成

2019-09-30 13:19聯合晚報 記者何定照／台北報導

故宮副院長黃永泰表示，行政院已經核定新故宮計畫改變案，華表廊道、入口意象建設都不蓋，希望112年底完成。針對監委質疑，故宮表示先前問題都已說明，會照行政院核定的新計畫來執行，PCM（工程專案顧問）招標案今天截止投標。

文資團體質疑晶華餐廳油煙問題，黃永泰表示，故宮晶華對於排煙的檢查等都有很高的標準和查證，而且油煙出風口離故宮文物典藏處很遠。

他強調，故宮文物典藏時都會注重溫度濕度等檢測，對文物典藏微環境都非常注意，不會有問題。

故宮文物行政院
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