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新「新故宮」政院核定通過 PCM招標今截止

2019-09-30 12:23聯合報 記者何定照╱即時報導

故宮「新故宮」計畫2017年公布以來遭抨擊不斷，故宮院長吳密察今年5月決定修改原計畫，不蓋華表廊道、入口意象，原定在正館右側蓋的新行政大樓也改到至善路南邊，送行政院核定。故宮今表示，行政院已核定新案，全案希望依原計畫期程在112年底前完成。

故宮副院長黃永泰表示，新「新故宮」計畫不蓋華表廊道及入口意象後，主要工作就是作整建，步驟應會快很多，因此仍依原新故宮計畫的期程，以112年底作為期程結束目標值。

根據原新故宮計畫期程，2017年前置作業後，2018年第一季應進入「工程專業管理（PCM）」階段，也就是由工程專案管理公司確認相關工程設計、招標發包與施工等，不過PCM一直流標，吳密察先前表示是因新行政大樓究竟蓋在哪等不穩定因素，廠商才不太敢進來。故宮今表示，如今新「新故宮」計畫已核定，PCM今天截止投標，已有廠商來投標。

文資團體質疑晶華餐廳油煙恐影響未來文物典藏處，黃永泰表示，故宮晶華對排煙的檢查等都有很高的標準和查證，而且油煙出風口是西北向的下山處，離故宮文物典藏處很遠。他說，故宮文物典藏時都會注重溫度濕度等檢測，對文物典藏微環境都非常注意，不會有問題。

監察委員仉桂美、包宗和8月底發布17頁調查報告，指新故宮計畫辦理期間相關行政機制草率、執行進度落後等，要求故宮檢討改進。故宮今表示，監委所提問題故宮先前已逐項澄清，現在會照行政院核定的新「新故宮」計畫來執行。

故宮今表示，行政院已核定「新故宮」計畫新案，全案希望依原計畫期程在112年底前完...
故宮今表示，行政院已核定「新故宮」計畫新案，全案希望依原計畫期程在112年底前完成。圖為故宮。記者何定照/攝影
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