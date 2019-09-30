台鐵親子車廂全都是大人 網：感覺像集中營混亂

2019-09-30 13:03 聯合新聞網 綜合報導



或許還有民眾不清楚，台鐵對號列車有提供親子車廂服務。日前一位媽媽在「爆料公社」抱怨，她在非假日帶著兩個孩子搭乘台鐵親子車廂時，車廂已被一般乘客佔據，真正帶著小孩的乘客，卻找不到安放嬰兒車的空位，更不用說讓孩子們在車廂內活動了。從這位原PO所拍攝的畫面可以看出，許多沒帶小孩的大人席地而坐滑手機，車廂內猶如集中營般凌亂、擁擠。

因為缺乏法律依據，台鐵車長碰到佔據親子車廂的一般民眾多只能柔性勸導。但這位媽媽也曾遇過，在跟車長反應後，車長只是跟佔據車廂的乘客說: 「因為有人投訴不得不來趕人！」而實際上也無一絲查票，趕人的動作，這般消極做法，讓原PO感到十分無奈，直嘆「台鐵什麼時候才會處理這個問題？」

台鐵從106年暑假開始推出親子車廂，一整節車廂只有12個對號座位，其餘空間讓孩子及家長活動休憩，也有哺（集）乳室，內含尿布台、洗手台利於照顧嬰兒，到現在親子車廂也從原來的2個車次陸續增加，本是一番美意，但自實施以來卻一直有民眾抱怨美意並未落實。原PO所說自己並不是想筆戰，只是希望台鐵能提出解決方案。

有熱心網友提出解決方案，「跟孩子玩遊戲以及播放卡通，誰敢抱怨就請他（她）出示車票」、「親子車票改成磁卡鑰匙式的好了，進車廂要嗶卡解鎖才能進去，下車後再由車站回收」、「車長不處理，記下班次，投訴他」；但也有網友認為「除非編制隨車警察，不然現在誰敢勸？上次嘉義事件連警察都殺了」。