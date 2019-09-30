雲嘉南以南擴散條件差 午後空品易累積汙染物

2019-09-30 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署表示，今天受到米塔颱風外圍環流影響，環境風場為東北風，清晨至白天雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，空氣品質多為普通等級。依今天上午監測結果，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

根據中央氣象局上午資料顯示，台灣地區30日受颱風外圍環流影響，環境風場為東北風至偏北風，清晨至白天雲嘉南以南位於下風處，擴散條件較差易累積汙染物，雲嘉南沿海地區午後風速增強致地表揚塵發生影響空氣品質，空氣品質影響程度是降雨情況而有所變化，晚間全台降雨明顯，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望轉好。

環保署表示，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

環保署表示，未來一周，今天環境風場為偏東北至北風，迎風面東半部及中部空品區以北擴散條件較好，雲嘉南空品區以南位於下風處，汙染物易累積，午後雲嘉南沿海地區風速較強易有揚塵現象影響空氣品質；10月1日晚間至4日環境風速逐漸減弱，西半部地區需留意汙染物累積情形。汙染物累積及光化反應致臭氧濃度上升情形受雲量及降雨強度變化影響大，有其不確定性，請民眾隨時留意最新空氣品質資訊。