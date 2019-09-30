文資團體憂文物被餐廳煙燻到2030年 新故宮案難關多

2019-09-30 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



立法院本周四審故宮預算，故宮「新故宮」計畫進度受關注。圖為故宮。記者何定照/攝影 分享 facebook 立法院本周四將審故宮預算，故宮的「新故宮」計畫進度受關注。據指出，文資團體、文化部文資局及台北市政府文資審議、監察院等三方，近月都針對新故宮案發函或報告要求檢討改進，其中文資團體最擔憂「新故宮」計畫擬將行政大樓改典藏大樓，恐致一旁的故宮晶華餐廳油煙影響文物品質。

故宮「新故宮」計畫2017年提出後不斷遭各界抨擊，故宮今年5月決定拿掉華表廊道和入口意象興建、改變新行政大樓位置，重送行政院核定。不過新版計畫中，現在的行政大樓仍將改典藏大樓，文資團體認為有問題，在數次文資會勘時都提出質疑，文資委員也要求故宮提出報告。

大雙溪好土聯盟代表練燕村表示，故宮先前對此問題，雖稱已作空氣品質檢測，其實只是針對展場二氧化碳的檢測，未包括油煙的影響。她說，這些油煙勢必影響影響文物的存放環境，進而破壞文物尤其是書畫、絲織品等，指出故宮花大錢整建，反而讓文物搬到一個充滿汙染的環境，遭晶華煙燻到合約到期日的2030年。

文資委員郭瓊瑩表示，國外博物館的餐廳多在外圍，故宮行政大樓未來若真改成典藏大樓，又位在晶華餐廳旁，應運用現在已很常見的科學模擬技術，提出油煙走向的報告，確認油煙走向不會影響一旁大樓存放的文物品質，讓大家放心。

故宮文資審議問題也還未解。先前北市府舉辦「故宮藝文服務中心預定地」文資審議案，決議解除預定地上衛勤學校的文資身分，文資團體向文化部文資局陳情北市府未依程序辦公聽會。

根據文資局9月5日發給文資團體的公文，文資局指該案既已進入文化景觀審查程序，北市府就該依「文化景觀登錄及廢止審查辦法」規定完成公聽會等法定程序，將輔導北市府辦理。不過目前北市府尚未辦公聽會，公聽會後也可能又改變衛勤學校的文資身分。

此外，監察委員仉桂美、包宗和8月底也發布達十幾頁的調查報告，指新故宮計畫辦理期間相關行政機制草率、執行進度落後，要求故宮檢討改進。故宮面臨文資團體、文化部文資審議監督、監察院等各方要求，周四審預算恐又逢硬仗。