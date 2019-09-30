不要蚊子高鐵站 屏東人：2千元的高鐵票鄉親捨得花嗎

2019-09-30 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



有民眾在國發會的公共政策網路參與平台提案，屏東機場因客流不足停飛，與其花五、六百億元讓高鐵延伸至屏東，何不將經費用於改善故障頻繁的台鐵，避免重蹈覆轍浪費公帑。連署開始已有1674人附議。

提案者說，目前台鐵高雄至屏東平均半小時有一班以上列車，車程約25分鐘左右，不會因為縮短10幾分鐘車程帶來市區觀光效應，應將經費用在改善台鐵營運，讓台鐵營運品質接近高鐵，全台都能得利。有附議的人說，他在屏東生活30年，居民生活相對儉樸，從屏東到台北票價至少要2000元，鄉民捨得花嗎，且高齡者搭台鐵都有問題了，屏東已經有蚊子機場了，可以不要再有蚊子高鐵站嗎？

除了工程耗資甚大，附議者還說，動工以後還會遇到土地徵收的糾紛，到時候屏東縣是不是又要花資源解決陳抗、警民衝突等問題。他認為，交通搭乘便利暫時有台鐵、客運、飛機等其他大眾交通工具，高齡照護、醫療教育欠缺卻沒有其他代解決方法。

另一位附議的人說，花10年、500多億建設約15公里長的路段，旅程不過減少幾十分鐘，不如拿去增加與改善台鐵班次或是強化高雄捷運，不要讓高鐵變慢鐵。還有人說，如果政府有心真要延伸，就延伸到墾丁或恒春，將人潮帶進國境之南還比較有意義。

多數人都認為，明明可搭台鐵轉乘，這筆預算不如拿去增加與改善台鐵班次。不過行政院仍於9月26日拍板高鐵延伸案。