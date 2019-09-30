親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

Forever21：將聲請破產 停止在40國營運且關全球350店

「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

不要蚊子高鐵站 屏東人：2千元的高鐵票鄉親捨得花嗎

2019-09-30 08:53聯合報 記者雷光涵／即時報導

有民眾在國發會的公共政策網路參與平台提案，屏東機場因客流不足停飛，與其花五、六百億元讓高鐵延伸至屏東，何不將經費用於改善故障頻繁的台鐵，避免重蹈覆轍浪費公帑。連署開始已有1674人附議。

提案者說，目前台鐵高雄至屏東平均半小時有一班以上列車，車程約25分鐘左右，不會因為縮短10幾分鐘車程帶來市區觀光效應，應將經費用在改善台鐵營運，讓台鐵營運品質接近高鐵，全台都能得利。有附議的人說，他在屏東生活30年，居民生活相對儉樸，從屏東到台北票價至少要2000元，鄉民捨得花嗎，且高齡者搭台鐵都有問題了，屏東已經有蚊子機場了，可以不要再有蚊子高鐵站嗎？

除了工程耗資甚大，附議者還說，動工以後還會遇到土地徵收的糾紛，到時候屏東縣是不是又要花資源解決陳抗、警民衝突等問題。他認為，交通搭乘便利暫時有台鐵、客運、飛機等其他大眾交通工具，高齡照護、醫療教育欠缺卻沒有其他代解決方法。

另一位附議的人說，花10年、500多億建設約15公里長的路段，旅程不過減少幾十分鐘，不如拿去增加與改善台鐵班次或是強化高雄捷運，不要讓高鐵變慢鐵。還有人說，如果政府有心真要延伸，就延伸到墾丁或恒春，將人潮帶進國境之南還比較有意義。

多數人都認為，明明可搭台鐵轉乘，這筆預算不如拿去增加與改善台鐵班次。不過行政院仍於9月26日拍板高鐵延伸案。

交通部26日召開高鐵南延屏東案路線審查會議，確定從左營車站岔出到屏東六塊厝路線勝...
交通部26日召開高鐵南延屏東案路線審查會議，確定從左營車站岔出到屏東六塊厝路線勝出。 本報系資料庫
分享

台鐵屏東縣高鐵
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

完勝美日韓！台灣不孕症治療超便宜 原因…有洋蔥！

2019-09-30 09:00

從只會跑到有意義的跑 陳彥博：我要為夢想奔馳

2019-09-30 08:46

凍卵女性增 醫：34歲前較易「中獎」

2019-09-30 01:22

怕痛！四癌篩檢中 乳癌篩檢率吊車尾

2019-09-30 01:13

吐司放久不發霉 別以為沒問題吃下肚

2019-09-30 00:23

台鐵司機開過頭 偷關ATP倒退嚕

2019-09-30 00:05

凍卵女性 北多於南

2019-09-30 01:22

取卵一次 至少10萬

2019-09-30 01:22

健康你我他 ／運動量充足 仍要打肺炎疫苗

2019-09-30 01:13

健康名人堂／消滅C肝 4大挑戰待突破

2019-09-30 01:13

提前安排、同事揪團 增加乳癌篩檢意願

2019-09-30 01:13

大健康論壇／生殖醫學 鬆綁法規一圓求子夢

2019-09-30 01:01

大健康論壇／國際醫療 「羅賓漢」呵護弱勢族群

2019-09-30 00:59

大健康論壇／智慧醫療 高醫打造長照工程

2019-09-30 00:54

大健康論壇／醫養合一 健康互聯體貼照顧者

2019-09-30 00:52

大健康論壇／看病模式 AI協助改變醫病關係

2019-09-30 00:34

醫病天地／長者慢性失眠 宜對症下藥

2019-09-29 23:49

醫病天地／肩痛病灶多 求診對症下藥

2019-09-29 23:44

輔大醫院2歲 運動醫學中心開幕

2019-09-29 23:36

今年第1起！成大爆發 校園群聚感染登革熱

2019-09-29 23:12

愛愛50元！夫妻曝「情趣存錢法」 上萬網友狂歪樓：好便宜…

2019-09-29 20:00

太陽風暴破壞性強 百年內必肆虐地球

2019-09-29 18:37

頭痛與背痛有關連 治療應雙管齊下

2019-09-29 18:36

病友排雙色粉紅絲帶 盼重視早期與轉移性乳癌雙族群

2019-09-29 18:04

乳癌防治日增意識 定期篩檢促健康

2019-09-29 16:45

棒球題材奪推理大賞 島田莊司來台頒獎

2019-09-29 16:03

好消息！國內汽柴油價格 明起各調降0.2及0.5元

2019-09-29 14:00

台南出現登革熱首起校園群聚 成大校園及社區展開防治

2019-09-29 13:41

病後喝魚湯滋補只喝湯有效嗎？ 醫師這麼說

2019-09-29 13:32

普悠瑪翻覆案不到一年 台鐵又爆區間車關閉ATP「倒退嚕」

2019-09-29 13:18

好好吃／超級食物 酪梨的30種吃法

2019-09-29 13:10

愛肝達人站／肝癌 男性健康殺手

2019-09-29 13:05

健康相談室／超商早餐 該怎麼選？

2019-09-29 13:04

介入性治療 趕走疼痛

2019-09-29 13:03

育兒最中肯開箱文！一張圖爸媽秒懂淚訴：這些開學就沒了

2019-09-29 12:00

聽到乾杯聲就拍照上傳 科大生發明獲發明獎金牌

2019-09-29 11:56

阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團 賈維11月率來台

2019-09-29 10:29

奧利佛獎編舞家首來台、阿喀郎最後獨舞 別錯過

2019-09-29 10:16

搭台鐵去看國慶煙火！ 散場加開、延長行駛班次一次看

2019-09-29 10:05
看更多

熱門文章

紓解交通壅塞！國道1號桃園交流道拓寬

2019-09-29 11:52

不要蚊子高鐵站 屏東人：2千元的高鐵票鄉親捨得花嗎

2019-09-30 08:53

病後喝魚湯滋補只喝湯有效嗎？ 醫師這麼說

2019-09-29 13:32

天性善良、絕情卻超可怕的TOP 4星座 第一名很意外

2019-09-29 21:14

小琉球遊客疑騷擾海龜 海巡傳喚3人偵辦

2019-09-29 16:41

好好吃／超級食物 酪梨的30種吃法

2019-09-29 13:10

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹桃花旺 雙魚理財有貴人

2019-09-30 07:33

完勝美日韓！台灣不孕症治療超便宜 原因…有洋蔥！

2019-09-30 09:00

吐司放久不發霉 別以為沒問題吃下肚

2019-09-30 00:23

每日星座運勢／天蠍好運相伴的一天　小小的偏財運

2019-09-30 00:00

秋颱米塔來襲！全聯、家樂福、愛買增蔬菜備量且有促銷

2019-09-29 23:43

怕痛！四癌篩檢中 乳癌篩檢率吊車尾

2019-09-30 01:13

好消息！國內汽柴油價格 明起各調降0.2及0.5元

2019-09-29 14:00

凍卵女性增 醫：34歲前較易「中獎」

2019-09-30 01:22

太陽風暴破壞性強 百年內必肆虐地球

2019-09-29 18:37

台鐵司機開過頭 偷關ATP倒退嚕

2019-09-30 00:05

從前菜到甜點 30種酪梨料理法教給你

2019-09-29 11:18

【心情點滴】冬娜／爸爸的最佳拍檔

2019-09-30 06:00

醫病天地／肩痛病灶多 求診對症下藥

2019-09-29 23:44

台南出現登革熱首起校園群聚 成大校園及社區展開防治

2019-09-29 13:41

【求孕心事】可莉絲塔／慢慢來，或許比較快

2019-09-30 06:00

Tiffany打造最夢幻的藍色 開啟傳奇鑽石歷史

2019-09-29 14:34

巴黎時尚周／Hermès解放服裝線條 讓女人穿上最舒適設計

2019-09-29 15:25

聽到乾杯聲就拍照上傳 科大生發明獲發明獎金牌

2019-09-29 11:56

一針見血！給12生肖女的心靈提點

2019-09-30 08:27

【親子之間】蔡怡怡／維特少年愛甲蟲

2019-09-30 06:00

頭痛與背痛有關連 治療應雙管齊下

2019-09-29 18:36

取卵一次 至少10萬

2019-09-30 01:22

輔大醫院慶2週年 院長王水深：從零開始創造里程碑

2019-09-29 17:13

病友排雙色粉紅絲帶 盼重視早期與轉移性乳癌雙族群

2019-09-29 18:04

輔醫院慶…台灣現代版畫之父捐畫 校長江漢聲溫馨演奏

2019-09-29 18:02

加油再等等！30日起汽、柴油各調降0.2及0.5元

2019-09-29 12:13

普悠瑪翻覆案不到一年 台鐵又爆區間車關閉ATP「倒退嚕」

2019-09-29 13:18

凍卵女性 北多於南

2019-09-30 01:22

別怕痛不要命 乳房X光攝影助揪早期癌

2019-09-29 17:34

RICHARD MILLE首創先例 打造第一只兩地時間鬧鈴陀飛輪腕表

2019-09-29 10:53

Taiwan Plus帶來深度台灣 2天破8萬人次

2019-09-29 18:14

乳癌防治日增意識 定期篩檢促健康

2019-09-29 16:45

阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團 賈維11月率來台

2019-09-29 10:29

愛肝達人站／肝癌 男性健康殺手

2019-09-29 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top