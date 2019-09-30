大健康論壇／醫養合一 健康互聯體貼照顧者

2019-09-30 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北報導



天成醫療體系董事長張育美表示，政府若能提供更多機構照顧補助，就能幫助照顧者有機會重回職場。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

超高齡社會即將來臨，醫療與長照服務模式，有哪些新可能？天成醫療體系董事長、金色年代長照法人董事長張育美指出，政府若能提供更多機構照顧補助，就能幫助至少六萬名筋疲力竭的照顧者，有機會重回就業市場，減少長照悲歌。

張育美說，衛福部統計，國內失能人口約七十九點四萬人，以重症者占二成估算，近十六萬人需要住宿式長照，但目前僅十萬人住長照機構，缺口超過六萬床。張育美認為，六萬人缺口不應由家庭承擔，政府若提供更多機構照顧補助，幫助照顧者重新就業，找回人生。

張育美說，蔡總統曾表示，「希望機構照顧不需要到很遠的地方。」台灣醫療可近性高，品質高，負擔能力高，區域醫院最適合投入社區長照，且可兼顧占高齡族群八成以上的亞健康長者需求。未來長照主流在社區和居家，醫院及機構應善用科技創新，向外延伸異業結合，連結健康管理、養生旅遊、銀髮住宅、養生村、護理之家，並與在地文化和生活商圈銜接，達成「健康互聯、醫養合一」。

以天晟醫院發展結合醫療和長照的「大健康互聯網」為例，現有日照和長照機構可滿足不同階段照顧需求，也有「居家復能」5G服務，提供復健、護理、醫療、藥事、居服等，把健康送到家。六年後台灣進入超高齡社會，老年人口逾二成，推估國內高齡產業市場規模超過三兆。大陸高齡化程度更甚，六十五歲以上人口已達一點五億，健康產業產值即將達八兆人民幣，預計十年後倍增為十六兆人民幣。