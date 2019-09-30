親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

米塔增強為中颱！北北基桃竹縣明停班課 全台情況看這裡

大健康論壇／醫養合一 健康互聯體貼照顧者

2019-09-30 00:52聯合報 記者邱宜君／台北報導

天成醫療體系董事長張育美表示，政府若能提供更多機構照顧補助，就能幫助照顧者有機會...
天成醫療體系董事長張育美表示，政府若能提供更多機構照顧補助，就能幫助照顧者有機會重回職場。 記者許正宏／攝影
分享

超高齡社會即將來臨，醫療與長照服務模式，有哪些新可能？天成醫療體系董事長、金色年代長照法人董事長張育美指出，政府若能提供更多機構照顧補助，就能幫助至少六萬名筋疲力竭的照顧者，有機會重回就業市場，減少長照悲歌。

張育美說，衛福部統計，國內失能人口約七十九點四萬人，以重症者占二成估算，近十六萬人需要住宿式長照，但目前僅十萬人住長照機構，缺口超過六萬床。張育美認為，六萬人缺口不應由家庭承擔，政府若提供更多機構照顧補助，幫助照顧者重新就業，找回人生。

張育美說，蔡總統曾表示，「希望機構照顧不需要到很遠的地方。」台灣醫療可近性高，品質高，負擔能力高，區域醫院最適合投入社區長照，且可兼顧占高齡族群八成以上的亞健康長者需求。未來長照主流在社區和居家，醫院及機構應善用科技創新，向外延伸異業結合，連結健康管理、養生旅遊、銀髮住宅、養生村、護理之家，並與在地文化和生活商圈銜接，達成「健康互聯、醫養合一」。

以天晟醫院發展結合醫療和長照的「大健康互聯網」為例，現有日照和長照機構可滿足不同階段照顧需求，也有「居家復能」5G服務，提供復健、護理、醫療、藥事、居服等，把健康送到家。六年後台灣進入超高齡社會，老年人口逾二成，推估國內高齡產業市場規模超過三兆。大陸高齡化程度更甚，六十五歲以上人口已達一點五億，健康產業產值即將達八兆人民幣，預計十年後倍增為十六兆人民幣。

長照人民幣
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

凍卵女性增 醫：34歲前較易「中獎」

2019-09-30 01:22

怕痛！四癌篩檢中 乳癌篩檢率吊車尾

2019-09-30 01:13

吐司放久不發霉 別以為沒問題吃下肚

2019-09-30 00:23

台鐵司機開過頭 偷關ATP倒退嚕

2019-09-30 00:05

凍卵女性 北多於南

2019-09-30 01:22

取卵一次 至少10萬

2019-09-30 01:22

健康你我他 ／運動量充足 仍要打肺炎疫苗

2019-09-30 01:13

健康名人堂／消滅C肝 4大挑戰待突破

2019-09-30 01:13

提前安排、同事揪團 增加乳癌篩檢意願

2019-09-30 01:13

大健康論壇／生殖醫學 鬆綁法規一圓求子夢

2019-09-30 01:01

大健康論壇／國際醫療 「羅賓漢」呵護弱勢族群

2019-09-30 00:59

大健康論壇／智慧醫療 高醫打造長照工程

2019-09-30 00:54

大健康論壇／看病模式 AI協助改變醫病關係

2019-09-30 00:34

醫病天地／長者慢性失眠 宜對症下藥

2019-09-29 23:49

醫病天地／肩痛病灶多 求診對症下藥

2019-09-29 23:44

輔大醫院2歲 運動醫學中心開幕

2019-09-29 23:36

今年第1起！成大爆發 校園群聚感染登革熱

2019-09-29 23:12

愛愛50元！夫妻曝「情趣存錢法」 上萬網友狂歪樓：好便宜…

2019-09-29 20:00

太陽風暴破壞性強 百年內必肆虐地球

2019-09-29 18:37

頭痛與背痛有關連 治療應雙管齊下

2019-09-29 18:36

病友排雙色粉紅絲帶 盼重視早期與轉移性乳癌雙族群

2019-09-29 18:04

乳癌防治日增意識 定期篩檢促健康

2019-09-29 16:45

棒球題材奪推理大賞 島田莊司來台頒獎

2019-09-29 16:03

好消息！國內汽柴油價格 明起各調降0.2及0.5元

2019-09-29 14:00

台南出現登革熱首起校園群聚 成大校園及社區展開防治

2019-09-29 13:41

病後喝魚湯滋補只喝湯有效嗎？ 醫師這麼說

2019-09-29 13:32

普悠瑪翻覆案不到一年 台鐵又爆區間車關閉ATP「倒退嚕」

2019-09-29 13:18

好好吃／超級食物 酪梨的30種吃法

2019-09-29 13:10

愛肝達人站／肝癌 男性健康殺手

2019-09-29 13:05

健康相談室／超商早餐 該怎麼選？

2019-09-29 13:04

介入性治療 趕走疼痛

2019-09-29 13:03

育兒最中肯開箱文！一張圖爸媽秒懂淚訴：這些開學就沒了

2019-09-29 12:00

聽到乾杯聲就拍照上傳 科大生發明獲發明獎金牌

2019-09-29 11:56

阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團 賈維11月率來台

2019-09-29 10:29

奧利佛獎編舞家首來台、阿喀郎最後獨舞 別錯過

2019-09-29 10:16

搭台鐵去看國慶煙火！ 散場加開、延長行駛班次一次看

2019-09-29 10:05

台鐵司機關ATP釀倒車驚魂 鐵道學會盼調查組織文化

2019-09-29 09:47

開朗少女一夕間猶如活屍 她罹患罕見的抗NMDA受體腦炎

2019-09-29 09:28

CCC創作集從中研院移轉 成文策院首批生力軍

2019-09-29 09:27
看更多

熱門文章

又是關ATP！ 台鐵區間車司機開過站竟偷偷「倒退嚕」

2019-09-29 09:26

紓解交通壅塞！國道1號桃園交流道拓寬

2019-09-29 11:52

病後喝魚湯滋補只喝湯有效嗎？ 醫師這麼說

2019-09-29 13:32

超商三明治或飯糰 需要加熱再吃嗎？

2019-09-29 07:26

天性善良、絕情卻超可怕的TOP 4星座 第一名很意外

2019-09-29 21:14

搭台鐵去看國慶煙火！ 散場加開、延長行駛班次一次看

2019-09-29 10:05

小琉球遊客疑騷擾海龜 海巡傳喚3人偵辦

2019-09-29 16:41

捐血可以臨時起意 但乳房攝影不行

2019-09-29 07:27

好消息！國內汽柴油價格 明起各調降0.2及0.5元

2019-09-29 14:00

【賞文迴響】佑媽／讓理智線轉彎不斷線

2019-09-29 06:00

開朗少女一夕間猶如活屍 她罹患罕見的抗NMDA受體腦炎

2019-09-29 09:28

【心情點滴】葉子／要不藥

2019-09-29 06:00

【童年記憶】史雲天／第一曲華爾滋

2019-09-29 06:00

每日星座運勢／天蠍好運相伴的一天　小小的偏財運

2019-09-30 00:00

乳癌篩檢回客率太差 關鍵原因竟是怕痛

2019-09-29 07:24

太陽風暴破壞性強 百年內必肆虐地球

2019-09-29 18:37

好好吃／超級食物 酪梨的30種吃法

2019-09-29 13:10

秋颱米塔來襲！全聯、家樂福、愛買增蔬菜備量且有促銷

2019-09-29 23:43

台鐵司機關ATP釀倒車驚魂 鐵道學會盼調查組織文化

2019-09-29 09:47

院士王明珂研究羌名著變漫畫 國際驚艷

2019-09-29 09:27

從前菜到甜點 30種酪梨料理法教給你

2019-09-29 11:18

她患皮蛇痛到不行 介入性治療控制疼痛

2019-09-29 07:23

CCC創作集從中研院移轉 成文策院首批生力軍

2019-09-29 09:27

台南出現登革熱首起校園群聚 成大校園及社區展開防治

2019-09-29 13:41

聽到乾杯聲就拍照上傳 科大生發明獲發明獎金牌

2019-09-29 11:56

Tiffany打造最夢幻的藍色 開啟傳奇鑽石歷史

2019-09-29 14:34

巴黎時尚周／Hermès解放服裝線條 讓女人穿上最舒適設計

2019-09-29 15:25

頭痛與背痛有關連 治療應雙管齊下

2019-09-29 18:36

輔大醫院慶2週年 院長王水深：從零開始創造里程碑

2019-09-29 17:13

加油再等等！30日起汽、柴油各調降0.2及0.5元

2019-09-29 12:13

病友排雙色粉紅絲帶 盼重視早期與轉移性乳癌雙族群

2019-09-29 18:04

輔醫院慶…台灣現代版畫之父捐畫 校長江漢聲溫馨演奏

2019-09-29 18:02

弱勢童沒錢繳代收代辦費教部拉一把 30萬人次受惠

2019-09-29 09:13

普悠瑪翻覆案不到一年 台鐵又爆區間車關閉ATP「倒退嚕」

2019-09-29 13:18

RICHARD MILLE首創先例 打造第一只兩地時間鬧鈴陀飛輪腕表

2019-09-29 10:53

奧利佛獎編舞家首來台、阿喀郎最後獨舞 別錯過

2019-09-29 10:16

阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團 賈維11月率來台

2019-09-29 10:29

別怕痛不要命 乳房X光攝影助揪早期癌

2019-09-29 17:34

乳癌防治日增意識 定期篩檢促健康

2019-09-29 16:45

愛肝達人站／肝癌 男性健康殺手

2019-09-29 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top