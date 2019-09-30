大健康論壇／國際醫療 「羅賓漢」呵護弱勢族群

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長黃明國指出，很多精密產業看準大健康產業趨勢，推出生醫、樂活養生、醫療機器人等。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

數位科技浪潮席捲各產業，專家表示，醫療產業將以個人為中心，以數據為導向，高度跨界與創新，但核心價值仍是幫助醫師更精準幫助病人，讓病人得到更好的照顧。

資誠聯合會計師事務所副所長曾惠瑾援引PwC全球聯盟「二○三○年未來醫療調查」指出，未來全球醫護人力短缺，醫療支出結構改變，精準檢測、數位醫療、預防保健增為三點六五倍，這與人工智慧（AI）變革有關。

曾惠瑾說，醫師認為天職是救人，對談論商模不自在，建議換個角度思考，新商模並未偏離醫療本質，核心價值在更精準幫助病人。

高雄醫學大學附設中和醫院副院長黃明國表示，很多精密產業看準大健康產業趨勢，推出生醫、樂活養生、醫療機器人等。藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元說，逾七成生技醫療企業認為AI能改變營運，智慧醫療前景值得期待。

新光醫院副院長洪子仁表示，日韓運用醫療轉介公司，韓國也透過娛樂產業吸引病患，台灣則不同，因醫院有良好品牌及聲譽、網路發達，且具語言優勢，國際病患大都自行聯繫醫院就醫，醫院也各有特色。

新光經營帛琉國際醫療，洪子仁表示，二○一三年起陸續建立門、住診、健檢的跨國轉診，一年醫療收入逾五千萬元以上，新光則透過捐助醫療設備及建設、兒童健康飲食等，回饋帛琉。洪子仁比喻，國際醫療其實像「羅賓漢」，在完善本國人健康照護的前提下，以來自富人的醫療收入投注於弱勢族群醫療照護。