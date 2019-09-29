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輔大醫院2歲 運動醫學中心開幕

2019-09-29 23:36聯合報 記者張曼蘋／新北報導

新北市衛生局長陳潤秋（左起）、新北市長侯友宜、輔大醫院院長王水深、輔大校長江漢聲...
新北市衛生局長陳潤秋（左起）、新北市長侯友宜、輔大醫院院長王水深、輔大校長江漢聲，昨參與輔大醫院2周年院慶。 記者張曼蘋／攝影
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輔仁大學附設醫院昨2周年院慶，運動醫學中心也正式開幕，可提供整合型運動員照護，新北市長侯友宜到場祝賀，他表示輔大醫院提供新莊、泰山、五股、林口地區急重症醫療的資源，是新北市非常重視的醫療體系一環。

輔大醫院院長王水深指出，輔大醫院前年9月開幕，開創很多里程碑，開院3個月成功完成第一台心臟手術；去年8月營養部通過食品衛生安全最高等級HACCP及ISO22000國際認證；12月通過醫院評鑑、教學醫院評鑑；今年7月引進亞洲第一台臨床使用的微創手術機器人手臂紳漢系統，「每個里程碑，都是對輔大醫院的鼓勵和警惕」。

新北市長侯友宜昨到場祝賀輔大醫院院慶。 記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜昨到場祝賀輔大醫院院慶。 記者張曼蘋／攝影
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侯友宜表示，當時擔任副市長時期就督導輔大醫院的籌備，新北市以擁有輔大醫院為榮，擔負了新莊、泰山、五股、樹林等溪北地區急重症醫療的角色，2年來成長快速，也在市民中樹立良好口碑，期待與輔大醫院一起為市民打造健康的生活環境。

昨天是運動醫學中心正式開幕，其中有尖端骨科手術、國際級運動傷害防護與訓練、運動心...
昨天是運動醫學中心正式開幕，其中有尖端骨科手術、國際級運動傷害防護與訓練、運動心理諮商、運動營養評估等高階醫療設備。 記者張曼蘋／攝影
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輔大醫院運動醫學中心昨天開幕，台電公司董事長楊偉甫到場簽約確立運動醫學合作意向；輔大醫院運動醫學中心設在醫院4樓，包括尖端骨科手術、國際級運動傷害防護與訓練、運動心理諮商、運動營養評估等高階醫療設備，也會跨科別整合醫生會診，能提供整合型運動員照護。

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