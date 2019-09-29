太陽風暴破壞性強 百年內必肆虐地球

2019-09-29 18:37 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



太陽風暴釋放出帶電粒子群，將為地球電網及高科技儀器帶來災難。（photo by Wikipedia） 分享 facebook 太陽風暴將為地球帶來災難？太陽常會以超高速度出猛烈的氣體雲層，當太陽的磁場糾纏不清時，就會發生日冕物質拋射（CME），且會釋放出稱為過熱等離子體的帶電粒子群；如果以與地球成直角放射，會對我們的電網、高科技儀器和基礎設施造成難以想像的破壞。

百年內災害難避免

根據《科學美國》報導，2015年6月由NASA衛星捕捉的紀錄顯示，在不久的將來，引發災害的強大地磁風暴是不可避免的，可能會導致停電、衛星故障等結果。與諸如超級火山的威脅不同，地磁風暴的時間範圍相對較短，這是由於太陽噴發對地球磁場造成的破壞所造成，我們的地球在100年內很可能會受到嚴重衝擊。

地磁風暴是由太陽黑子，太陽耀斑和日冕物質拋射引起的，導致現代科技社會容易遭災難性影響。專家都將1859年9月發生的「卡靈頓事件」稱為史上最強的地磁風暴，但新數據表明，1921年5月的一場磁暴在強度上甚至超過卡靈頓事件，在美國、加拿大和瑞典造成至少3場大火，預示了磁暴對當今地球可能造成的破壞。

強度超越卡靈頓事件

根據英國《每日快報》報導，美國地質調查局（USGS）在科學雜誌《太空天氣》上發表報告，研究一個稱為「1921年紐約鐵路風暴」的事件，單這場地磁風暴就使美國東北部大片土地陷入停電。

當年英國阿普爾頓實驗室的哈普古德認為，這些事件與太陽風暴間的關聯很弱。但在查看以前被忽略的檔案記錄時，哈普古德指出同一天爆發了3場大火，第1起是由紐約州布魯斯特火車站的電報線中的強電流激發，燒毀了控制塔；第2起摧毀了瑞典卡爾斯塔德電話交換機的大火，而第3起火警在加拿大安大略省。

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