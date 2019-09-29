頭痛與背痛有關連 治療應雙管齊下

2019-09-29 18:36 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



慢性頭痛常與背痛有關係！慢性頭痛與背痛一般被認為沒有關聯，並且總被分開治療。2013年德國的一項研究發現，慢性緊張性頭痛以及慢性偏頭痛與背痛之間有關連。近期英國的華威商學院研究人員發現，頭痛與背痛之間不但有關，而且有更強的連結。

偏頭痛關聯性更大

根據《每日醫學新聞》報導，華威爾商學院的最新研究綜述包括了樣本數不一的14項研究，樣本數最少的研究僅有88位參與者，最多的有40萬4206位參與者。研究人員將研究焦點放在慢性頭痛與持續性下背痛上。研究人員發現，所有研究均顯示出慢性頭痛與持續性下背痛之間有關聯性。

研究人員總結，受其中一項病痛困擾的參與者，會有另一項病痛的機率，比起其他人平均高出了1倍。若患的慢性頭痛為偏頭痛，與背痛之間的關聯性就更大了。不過此研究綜述仍有些限制，因為每項研究的設計方式、參與者數量與對病痛的定義方式不同，均有可能對結果造成影響。

與生物學有關？

根據《Medical Xpress》報導，研究人員並不確定兩種病痛會有關聯性的原因，但推測可能是由於兩者之間有著生物學上的關係，也就是某些人可能恰好同時對造成頭痛與背痛的導因較敏感，使他們更容易頭痛或背痛。

目前醫學上在治療慢性頭痛會使用藥物，而治療背痛則是讓病患進行運動或心理治療。研究人員認為，未來或許可以綜合兩種治療方式，對同時面對兩種病痛的患者進行更有效快速的治療。

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