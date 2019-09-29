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漫畫基地藝術節 戴上VR跨域漫遊

2019-09-29 17:35台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

《神之鄉》作者左萱常來漫畫基地走走，是跟漫畫家同業交流的最佳場所。（photo ...
《神之鄉》作者左萱常來漫畫基地走走，是跟漫畫家同業交流的最佳場所。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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來漫畫基地跨域漫遊、捕捉野生漫畫家！文化部台灣漫畫基地即日起推出「台灣漫畫藝術節-跨域漫遊」，提出漫畫與各行各業合作的可能性，在漫畫基地展示《用九柑仔店》、《冥戰錄》等8大主題。《神之鄉》作者左萱表示，常來漫畫基地都能遇見漫畫家，是很難得又有趣的交流機會，展期至10月23日。

跨界漫展突破次元

台灣漫畫藝術節的跨界作品包括《神之鄉》、《小兒子》、《金魚》、《雨港基隆》、《用九柑仔店》、《仙界小霹靂》、《陰間條例X冥戰錄》、《食用系少女》，可戴上VR裝置體驗化身為冥戰錄女主角林默娘，還有AR及浮空投影等技術，為作品帶來不同形式的欣賞趣味。並串聯當代藝術館「街大歡喜」活動，交換展場、舉辦講座推廣城區漫畫+藝術節。

《神之鄉》作者左萱表示，因為自己的作品是跟實際的場景有關，以大溪為故事背景、所有場景都有實體作參考。「總不能畫完大家還是只知道大溪有豆干吧？因為『月光餅』是月餅的替代品，很符合所描繪廟會裡家人『團圓』的概念。」左萱談到自己的神之鄉展區說，「有二次元跟三次元牆壁被打破的感覺」。

旅行邂逅野生漫畫家

左萱說：「我每次來都有碰到別的漫畫家，因為漫畫家生活比較宅一點，平常看到他們的機會不多，也算是有了個可以交流的地方。」漫迷前來漫畫基地，有機會捕捉到野生漫畫家。

跨域漫遊結合漫畫Ｘ旅行的元素，藉由漫畫家與旅館業者合作，使展場從華陰街延伸至台北車站附近街區，讓漫畫成為日常生活一部分。

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藝術節

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