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輔大醫院慶2週年 院長王水深：從零開始創造里程碑

2019-09-29 17:13中央社 新北29日電

輔仁大學附設醫院今天舉行2週年院慶活動，新北市長侯友宜等人到場祝賀；院長王水深說，輔醫「從零開始」，在醫療照護、教學研究和使命關懷各方面，已開創很多里程碑。

輔大醫院今天舉行2週年院慶活動，侯友宜、台灣電力公司董事長楊偉甫等人都到場致賀，輔醫同時也舉行運動醫學中心開幕茶會並與台電舉行運動醫學合作意向的簽約儀式。楊偉甫說，期待台電的球隊選手都能得到很好的照顧。

侯友宜致詞表示，輔大醫院服務新莊、泰山、五股、樹林等地區的百萬人口，擔負溪北地區急重症醫療的角色，兩年來成長快速，也樹立良好的口碑。輔大向來有運動的校風，期待與輔大醫院一起為市民打造健康的生活環境。

新北市衛生局長陳潤秋說，輔大醫院門診目前每月超過5萬人次，相信能與其他醫療院所一起為市民提供良好的醫療環境。

輔醫院長王水深表示，輔大醫院「從零開始」，在醫療照護、教學研究和使命關懷各方面，開創很多里程碑。每一個里程碑都有重要的意義，也是對輔大醫院的鼓勵和警惕，只有繼續努力，請社會大眾給輔大醫院更多鼓勵和肯定。

輔大校長江漢聲說，輔大有優秀的體育系和骨科團隊，包括營養、心理、復健等，運用現代科技，提供選手和國民運動全面的健康照顧，開創新的里程碑。

侯友宜台電

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