乳癌防治日增意識 定期篩檢促健康

2019-09-29 16:45 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



10月是國際乳癌防治月。（photo by Vandenberg Air Force） 分享 facebook 為了推廣乳癌防治，一場「大湖公園點亮雙色粉紅絲帶 愛的禮物籲乳癌定期篩檢」活動29日於大湖公園舉行，乳癌病友協會呼籲女性定期接受乳房X光攝影檢查，病友們的表演及來賓的呼籲，也提醒民眾乳癌篩檢的重要性及改善對罹病的看法。

輕鬆面對癌症

活動29日在大湖公園盛大展開，現場以設置各互動攤販的方式呈現，包括芳療按摩、拼布及手工藝等不同攤位，讓大人小孩都共襄盛舉，還有由病友們帶來的舞蹈演出，以輕鬆歡樂的氛圍，帶起大家對乳癌議題的正視。

放眼過去一片粉紅人潮，現場彷彿園遊會般的氣氛，讓病友們以輕鬆的態度面對病魔，但病友們表演精彩舞蹈的同時，呼籲所有的女性正視乳癌的形成，也向現場民眾傳達罹病並不可怕的觀念。如今台灣女性乳癌發生率年年攀升，且年齡層逐漸下降，不只女性本身須注意，此活動也提醒家人們要提升意識，並於發現乳癌時，能以健康的方式看待、即時治療。

及早發現及早好

據世界衛生組織指出，女性定期接受乳房X光檢查，可有效降低2-3成癌症死亡率，「乳房X光攝影檢查」可偵測出乳房鈣化點及尚未擴散的腫瘤，乳癌病友協會理事長黃淑芳：「乳癌篩檢及發現病兆初期就馬上治療，能夠有效遏止癌細胞，病人存活率高達9成。」

黃淑芳理事長表示，女性平時就該養成定期篩檢好習慣，家族有乳癌病史患者的人尤其要注意。只要攜帶健保卡去審查通過的醫療場所，每2年皆有1次免費的乳房X光攝影檢查，民眾不須擔心費用問題。

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