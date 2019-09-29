兒童輔具廠商少價高昂 專家籲長照資源可利用

2019-09-29 15:46 中央社 台北29日電



輔具對特殊需求兒童是不可缺少的重要伙伴，但兒童輔具常要價高昂，且廠商也少，家長找資源相對不易。專家提醒，長照服務也涵蓋障礙兒童，家長可多加利用。

第一社會福利基金會今天舉行兒童輔具展，活動新聞稿指出，根據政府統計數據，107年0至15歲身心障礙且需要輔具協助日常生活的兒童和少年全國約有1萬7879人，且這些孩子需要的可能不只有一種輔具。

第一社福執行長賴美智下午受訪時表示，台灣兒童輔具廠商普遍較少，各縣市資源分布也不均，加上輔具通常要價不低，有些輔具必須為孩子量身訂做，若家庭無力負擔，孩子可能沒輔具可用或只有不合用的輔具。

7歲的安安是多重障礙兒，剛到發展中心時，沒有語言能力、手部功能不佳，雖然可以坐在地墊上，但如果沒有倚靠著就無法坐久。為了訓練他，教保老師要準備設有固定帶的板凳、手部支架、用握把訓練虎口抓握能力，等到他可穩定站立，還需要助行器訓練行走。

當安安從中心畢業時，已經可以自己握著湯匙吃飯，並能握筆畫畫和寫字，能用句子和大人互動說話。最重要的是，他能推著助行器走得很穩，靠自己去探索世界。從中心畢業之後就轉銜到一般幼兒園，現在已是小一生，且小學念的也是普通班。

像安安從小至今需要多種輔具協助，家長必須找多家廠商才能找齊服務。曾有南部縣市的家長在當地苦尋不到資源，只能北上來訂購輔具。

賴美智說，第一社福舉辦兒童輔具展，網羅數十家兒童輔具廠商，讓家長不用為了找輔具奔波勞頓。但是，展覽以外，若有相關需求，家長可到各縣市輔具中心申請評估，之後拿著評估單請廠商協做。輔具中心會提供符合需求的廠商建議，家長不會像無頭蒼蠅般茫然。

此外，賴美智說，身心障礙兒童若失能等級符合長照服務標準，也可使用居家復健、輔具補助等相關資源，但可能有些家長誤以為長照是老年人專利，若有需求，也可向照管中心、照專尋求協助。