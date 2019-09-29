台南出現登革熱首起校園群聚 成大校園及社區展開防治

2019-09-29 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



登革熱出現今年首起校園群聚。疾管署今天公布新增2例本土病例及1例境外移入病例，由於連同9月25日公布的病例共計四名，其活動範圍均為成功大學，疾管署、台南市政府及成大校方已針對校園及社區展開各項防治工作。

疾管署今天公布新增二名本土病例，包括台南市北區東興里10多歲男性及東區大學里20多歲女性，分別於23日及28日發病後就醫，其中20多歲女性確診為登革熱第三型病毒，兩人均無出國史。疾管署副署長羅一鈞表示，我國目前登革熱流行型別為第一型，該名女性卻出現與25日公佈之病例一樣少見的第三型。

另外經擴大採血499名師生，確診一名自疫區返國的20歲男大生，9月10日入境後，12日出現發燒、倦怠及食慾不振等症狀，但未就醫。雖然該名境外移入病例感染型別尚未分型，但由於該案例與其他病例有地緣關係，不排除為感染源。

疾管署也表示，這次今年第一起登革熱校園群聚案例，提醒曾至成大勝利、自強以及敬業校區等地活動的民眾，應該做好健康自主管理；若有發燒丶肌肉關節痛等症狀，切勿自行服藥退燒，盡速到診所、醫院就醫。疾管署、台南市政府及校方並已展開各項防治動員工作，針對校園及社區須持續監測至10月29日。