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受米塔颱風影響 30日蘭嶼及綠島客輪全部停駛

2019-09-29 11:28聯合報 記者羅紹平╱即時報導

交通部東部航務中心今天上午10時許公告，明天（30日）因受米塔颱風外圍環流影響，台灣東部海域風浪增大，基於安全，明天台東往返綠島、台東往返蘭嶼及屏東後壁湖往返台東蘭嶼，各航線所有客輪航班全數停駛。

受米塔颱風影響，明天（30日）往返蘭嶼、綠島的客輪全部停駛。記者羅紹平／攝影
受米塔颱風影響，明天（30日）往返蘭嶼、綠島的客輪全部停駛。記者羅紹平／攝影
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台東蘭嶼米塔颱風

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