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奧利佛獎編舞家首來台、阿喀郎最後獨舞 別錯過

2019-09-29 10:16聯合報 記者何定照╱即時報導

10月即將來臨，兩廳院兩年一度的「舞蹈秋天」舞展，邀集從雲門舞集到孟加拉裔英國編舞家阿喀郎等九支國內外優秀編舞家與團隊，10月10日至11月24日在國家戲劇院等地演出。值得注意的是，這也是最後一次的「舞蹈秋天」，該展明年起就將與「國際劇場藝術節」合併，成為一年一度以社會議題為主軸、綜合戲劇舞蹈的藝術節，更值得珍惜。

展中最受矚目的節目之一，就是即將卸任的雲門舞集藝術總監林懷民與陶身体劇場交換編舞家同台演出的計畫。

該計畫除有由雲門舞者演出的林懷民從未正式公開的作品《秋水》，還有由陶編舞家陶冶所創、雲門舞者演出的《12》，以及即將接任雲門藝術總監的鄭宗龍編創、由陶舞者演出的《乘法》。截然不同的編舞家與舞團，將激盪出何種新貌，引人好奇。10月17日至10月20日在台北國家戲劇院演出，另巡迴全台。

六度來台的阿喀郎，在台有不少粉絲，本次獻上身為舞者的最後一支獨舞作品《陌生人》。舞中他以第一人稱視角，扮演一位前往戰場的印度傳統舞者，結合傳統印度民族舞蹈與現代舞，呈現一戰時150萬名印度農民傭兵為了歐陸的帝國神話參戰、最後戰死於歐洲、中東、非洲等土地的殘酷歷史。11月1日至3日在台北國家戲劇院演出。

首度來台的比利時編舞家戴米恩．雅勒，不到40歲就獲得英國勞倫斯．奧利佛獎，本次帶來最新代表作《器》，與日本當紅雕塑家名和晃平、配樂大師坂本龍一合作。舞中將看到雅勒如何讓身體變幻為動態的雕塑，以幾乎看不見舞者頭部的舞姿，深入挖掘身體的多樣性。11月15日至17日在淡水雲門劇場演出。

同樣首度來台的丹麥編舞家麥特．英格瓦森，帶來作品《高∞潮》，用數十位身著藍色緊身胎衣的舞者，去除外貌與身體性別的刻板限制，變幻出一幕幕奇特場景；比利時編舞家楊．馬騰斯，帶來《三之律》與《嘗試》，表現數位時代的身體焦慮；加拿大編舞家菲德希克．葛拉威，別出心裁帶9位舞者、一個搖滾樂團來台，將劇場轉化為暗黑系派對《還是有些希望的啊，混帳！》。

台灣舞作方面，還有一當代舞團蘇文琪運用科技裝置與劇場表演的《人類黑區》，由日本舞者三東琉璃與印尼舞者Danang Pamungkas擔綱，從莊子寓言「七日而混沌死」衍生，探討當代氣候變遷、地球暖化等環境議題。《微舞作》結合田孝慈《清醒夢》、蘇品文《嗯哼》、鄭皓《觸底的形色》，國家文藝獎得主何曉玫也帶來《極相林》。

台灣編舞家的「微舞作」。圖／兩廳院提供
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阿喀郎．汗最後一支獨舞作品《陌生人》（XENOS）。圖／兩廳院提供
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比利時編舞家戴米恩．雅勒，帶來最新代表作《器》（Vessel）。圖／兩廳院提供
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加拿大的編舞家菲德希克．葛拉威帶著9位舞者、一個搖滾樂團來台，將劇場轉化為暗黑系...
加拿大的編舞家菲德希克．葛拉威帶著9位舞者、一個搖滾樂團來台，將劇場轉化為暗黑系派對《還是有些希望的啊，混帳！》。圖／兩廳院提供
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劇場印度林懷民

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