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搭台鐵去看國慶煙火！ 散場加開、延長行駛班次一次看

2019-09-29 10:05聯合報 記者曹悅華╱即時報導

為配合108年國慶煙火活動，台鐵局今天表示，將於10月10日（周四）晚間散場時段，加開四列次，歡迎民眾多加利用。

台鐵局說，國慶當天晚間9時到11日零時間散場時段加開自強號及區間快車合計四列次，另3296次區間車延長行駛至台南站，328次、332次自強號增停九曲堂站，歡迎民眾多加利用。

台鐵局說，為便利民眾搭車前往九曲堂站及屏東站參加108年國慶煙火活動，提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證使用服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。相關加開列車車次、時刻，請參閱台鐵網站，及各車站公告。

「108年國慶煙火」散場時段台鐵局加開列車。圖／台鐵局提供
「108年國慶煙火」散場時段台鐵局加開列車。圖／台鐵局提供
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台鐵國慶自強號

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