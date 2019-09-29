台鐵司機關ATP釀倒車驚魂 鐵道學會盼調查組織文化

2019-09-29 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵司機關ATP釀倒車驚魂！普悠瑪翻覆案發生不到一年，又出現一起擅自關ATP（列車自動防護系統）事件，上月一列區間車司機發現行駛至三塊厝站未停，竟偷偷開倒車回去。對此，鐵道專家說，希望運安會成立後，類似重大意外事故可透過標準流程，調查對應單位組織文化。

據了解，8月6日，台鐵3231次南下區間車行駛至三塊厝站時過站不停，在為抵達下一站高雄站前，才發現錯過站沒停，通知列車長後，便直接關閉ATP，加速倒車回三塊厝站，過程中未告知調度員及行控中心。

台鐵局證實，於9月初接獲訊息後，即立案主動調查，初步發現確實有違反運轉規定之情形。該司機員並自9月6日起暫時停止乘務，靜候調查。

就國家運輸安全調查委員會資料顯示，第3231車次區間車，3時50時由雲林縣斗六站發車，目的地為屏東縣潮州站，該車次表定晚間6時37分停靠高雄市三塊厝站，惟該列車發生過站不停且續行通過下一站（高雄站）進站號誌機內方後停車（尚未進入車站月台），之後該列車退行三塊厝站時，後方第129車次自強號亦駛入同一閉塞區間，經自強號司機員發現後緊急停車。此列車人員均安，列車無損。

運安會主委楊宏智表示，該起事故為運安會鐵道調查事故第一案。於9月21日接獲台鐵局事故通報後，依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行事故調查。

對此，台灣鐵道暨國土規劃學會說，運安會成立之後，這一類型的重大意外事故就可以透過標準流程，針對人員，組織文化，設備，呈現等因素進行調查，發掘高風險的因素成因，該起案例「後退或前進都有可能造成追撞事故」。