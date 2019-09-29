米塔颱風近中心對流集中 鄭明典：強度持續增強

2019-09-29 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局今天上午發布米塔颱風的海上颱風警報。氣象局副局長鄭明典在臉書表示，米塔颱風近中心的對流變得集中、增強，表示米塔強度正在持續增強。

他說，衛星水氣分析顯示，米塔周邊低層水氣相對豐沛，所以接近台灣時，地形舉升的影響會比較顯著，迎風面的降雨會比較多。