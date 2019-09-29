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開朗少女一夕間猶如活屍 她罹患罕見的抗NMDA受體腦炎

2019-09-29 09:28聯合報 記者羅真╱即時報導

青春期至成人早期突然出現妄想、幻覺，有可能是罹患思覺失調症，也可能是更罕見的「抗NMDA受體腦炎」。醫師表示，思覺失調症的病程通常進展較緩慢，抗NMDA受體腦炎則可能會讓患者一夕間完全變了個人，呼籲民眾發現異狀及早就醫，約有八成的患者經過正確診治得以回歸正常生活。

小美（化名）高中畢業後至餐廳擔任會計，健康開朗且工作勤奮的她深受主管肯定。一日她重感冒發燒請假數日，不料退燒回到工作崗位，老闆卻發現她怪怪的，不但反應遲鈍、對話慢半拍，還會在記帳時自言自語、對著帳本傻笑，更嚴重的是帳本記錄得一蹋糊塗，連字跡都猶如鬼畫符。

老闆警覺性高，請家人帶小美至精神科接受評估。醫師見她的症狀顯著影響工作與生活，建議住院治療。在住院期間，醫師循標準治療流程卻發現，小美對藥物反應敏感但無效，只服極低劑量的抗精神病藥物，症狀非但未改善，還加重手抖、僵硬、步態不穩等錐體外症狀，甚至影響吞嚥功能，每天流著口水在病房裡遲緩步行，合併幻覺導致的怪異行為，看在外人眼中猶如電影裡的活屍。

「會不會是抗NMDA受體腦炎？」院內神經內科的聯合討論會上，有人聯想到這個罕見、卻需要完全不同治療的疾病。後來，醫師立即為小美安排腰椎穿刺化驗腦脊髓液，的確發現有微弱的NMDA抗體訊號，因此立刻安排血漿置換術，並且停用抗精神病藥物。經過五次血漿置換後，小美的錐體外症狀完全消失，幻覺、反應遲鈍的問題也不復存在，最終順利出院回歸工作崗位。

中國醫藥大學附設醫院精神醫學部主治醫師谷大為表示，抗NMDA受體腦炎（Anti-NMDA receptor encephalitis）是2008年才被發現的疾病，致病原因不完全清楚，可能因不明病毒感染或腹腔腫瘤誘發NMDA抗體，導致患者腦中的NMDA受體被拮抗、神經訊號傳導出現問題，因而出現妄想、幻覺、認知功能退化、動作障礙、癲癇等症狀。

這些症狀類似思覺失調症，但思覺失調症進展較緩慢，而這個疾病的病程則變化快速，經常讓周遭人感到患者「一夕間完全變了個人」。

谷大為表示，根據推估，每年每百萬人當中僅新增一至二名病例，因為罕見而容易被誤診。其實，經正確診斷與治療的預後不錯，約有八成患者接受免疫療法（如血漿置換）後可完全康復；因卵巢癌等腹腔腫瘤致病的患者，在手術切除腫瘤後也可改善症狀。

曾罹患此病的倖存者、美國記者蘇珊娜.卡哈（Susannah Cahalany）將罹病經驗寫成自傳，書籍也被改編成電影「我發瘋的那段日子（Brain on Fire）」，而電影中美國神經科醫師Souhel Najjar即將來台與民眾看電影、聊電影。

中國醫藥大學附設醫院身心介面實驗室與裕元基金會合作，將於10月7日（周一）晚上6時30分，在裕元飯店撥放本片，邀請Souhel Najjar醫師導讀，同時有曾經治療這類患者的醫療人員現身交流心得，將艱難的醫學知識透過輕鬆方式帶給民眾，歡迎有興趣的民眾免費報名參加

思覺失調症 vs. 抗NMDA受體腦炎。資料來源／中醫附醫精神醫學部主治醫師谷大...
思覺失調症 vs. 抗NMDA受體腦炎。資料來源／中醫附醫精神醫學部主治醫師谷大為
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