CCC創作集從中研院移轉 成文策院首批生力軍

2019-09-29 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中研院數位文化中心2013年成立以來，努力推動以數位科技轉化人文研究，成果包括以漫畫轉譯台灣學術史料等的CCC創作集，頗受稱道。不過在文化部明天揭牌的文策院數月前邀請下，CCC團隊近10人7月起已轉至文策院，成為首批生力軍之一。

CCC全名Creative Comic Collection，源於中研院2009年接下國科會數位典藏國家型計畫，旨在將台灣史料數位化後再製，團隊因此找來本土漫畫家用史料創作，誕生CCC。2012年數位典藏計畫結束，CCC改由民間出版，2016年喊停；翌年文化部補助新台幣千萬復刊CCC，委由數位文化中心執行。

不過近來傳出中研院方覺得中研院身為學術機構，做CCC漫畫不大適合，文策院恰好也來借將，CCC因此外移。當年引入CCC的數位文化中心召集人、史語所特聘研究員林富士表示，CCC復刊補助原本就是文化部給，如今文化部成立文策院，也推動相關業務，既然來借將，就回到原補助單位。

林富士說，數位文化中心出漫畫，雖與「知識普及」定位相關，嚴格說來仍有點距離。如今將業務與工作團隊轉移文策院，算是雙贏。未來CCC若須用到中研院的知識系統，數位文化中心仍會扮演中間人，不會完全切斷。至於數位文化中心的知識普及與社會連結功能，將改由10月底對外開放的「開放博物館」平台承擔。

不少中心成員對CCC外移仍感可惜。中心副召集人、史語所副研究員陳熙遠表示，CCC可說是人文與數位科技結合成果，例如以史料中淡水艋舺茶商故事畫成《異人茶跡》衍生的擴增實境AR展等，既具科技實驗性，也與大眾接軌，並非只是看漫畫，「視覺化影像是人文科學在文字外很重要的發展目標」。

中心執行秘書、史語所助研究員陳淑君表示，亞洲各國對如何以數位科技輔助人文進展的「數位人文」都很感興趣，她每次分享中心做法，首先都會談如何透過數位方法改變傳統學術、發表論文；再來是設立開放博物館成為公開平台；第三階段就是更接近民眾的CCC。各國聽了都很想效法。

陳淑君說，歐美也早就實驗數位人文，像大英圖書館會邀設計師等利用館方20年來數位化的館藏如老地圖等創作，再辦成果特展，漫畫只是多元表現中的一種形式。「從舊東西找靈感，做知識的再創作，中研院走得很前面。」如今局面，他們也無奈。

中研院表示，數位文化中心已完成開拓並初步發展漫畫的階段性任務，希望未來深化並探索數位文化其他創新的領域，而將已較成熟的工作移轉推廣單位。文策院表示，因文策院院長甫到任，文策院接手CCC創作計畫將於11月左右簽約，明年一月正式接續，執行方式會延續中研院之前模式。