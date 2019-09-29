弱勢童沒錢繳代收代辦費教部拉一把 30萬人次受惠

2019-09-29 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



國中小屬國民義務教育，學生依法免繳學雜費，僅須繳納書籍費、家長會費及學生團體保險費等代收代辦費。教育部國教署為協助經濟弱勢學生安心就學，自94學年度起建立「學校－地方政府－中央」三級協助防護網，補助每學期的書籍費、家長會費及學生團體保險費等代收代辦費，107學年度超過30萬人次受惠，補助金額達1億1000多萬元。

教育部國教署表示，部分低收入戶、中低收入戶及家庭突遭變故的國中小學生，有無力繳納代收代辦費的情形，為避免影響這些家庭經濟相對弱勢的學生求學權益，教育部國教署持續要求各國中小學，務必加強關注學生家庭經濟狀況，如發現有無力負擔代收代辦費情形，導師應主動提報，也可接受家長提出，由學校以相關經費優先補助。

國教署說，若有不足部分，再由學校提報地方政府教育局處申請協助；最後仍有不足，由地方政府提報教育部國教署籌措經費，確保每位弱勢學生繳納代收代辦費的問題都能獲得幫助，107學年度協助超過30萬1235人次，累計金額1億1251萬8740元。

教育部國教署表示，在協助的案例中，學生艾寧（化名）因父母親車禍過世，目前與祖母相依為命。但祖母已年邁，只能在市場打零工，或撿拾資源回收物來換取微薄的生活費，基本生活相當艱困。開學後，艾寧是全班唯一還沒交代收代辦費的學生，導師了解他的家庭處境後，由學校盡力提供協助，申請無力繳交代收代辦費補助，讓他能安心就學。

學校表示，艾寧沒有父母陪伴，生活壓力沉重，因此也比同學更為成熟、懂事與貼心。其他同學可能熱烈討論手機、線上遊戲、與家人旅遊等議題，但艾寧也不會自怨自艾，他每天清晨5時就起床做家事，放學後也要負責煮晚餐；假日還會幫祖母做資源回收貼補家用。

即便艾寧的經濟條件不佳，艱困的生活磨練他刻苦樸實的個性，不僅沒有太多物慾，反而在校展現勤奮學習的態度，擔任小老師、股長等職務認真盡責，老師非常肯定，也積極幫他申請補助減輕求學壓力。