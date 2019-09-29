米塔颱風發海警！ 周一影響最劇 北東「至少豪雨等級」

2019-09-29 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今年第18號颱風米塔昨天生成，氣象局今天上午8時30分發布海上颱風警報。氣象局說，明天是影響最劇烈且最靠近台灣的時候，北部、東北部「至少豪雨等級」。

氣象局說，該颱風過去三小時強度略為增強，目前中心在台北東南方約920公里海面上，向西北移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）將構成威脅。預計此颱風未來強度有再增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象局說，根據上午8時預測，米塔以每小時24公里速度，向西北進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，七級風暴風半徑150公里。

氣象局簡任技正謝明昌說，輕颱米塔路徑預計以比較快速度朝向台灣東南方海面前進，明天就是偏北方向靠近台灣陸地北上，目前強度由於行進中海溫條件比較高，風切比較小，一到台灣附近有增強中度颱風趨勢，暴風圈也會擴大。

謝明昌說，今天颱風慢慢靠近，加上台灣目前處於東北風，北部、東北部本來就會下雨，明天清晨後受到颱風影響會明顯增加，明天清晨預計帶來豪雨等級降雨，若更靠近台灣陸地，風雨分布仍雷同，不過雨會更大些。除了雨量達豪雨等級，風浪因為剛好是大潮期間，明天到後天基隆北海岸和東北部沿海低窪地區慎防海水倒灌。目前沿靠近台灣陸地北上，台灣北部、東北部和花蓮風浪都會增加，慎防短時強降雨。

謝明昌說，海氣條件適合米塔增強，特別是明天下午到晚上靠近陸地，加上東北風增強，未來順著太平洋高壓邊緣北上，如果強度增強，「會非常靠近台灣陸地」。

至於是否為秋颱？謝明昌說，台灣地區是東北風，颱風上來以後東北季風會增強，跟典型秋颱共伴是不一樣的，持續北上過程應該是單純以環流結構影響台灣地區，而非共伴效應。

謝明昌說，未來幾天降雨，今天受到颱風持續靠近影響，北部、東北部跟花東有零星陣雨，加上東北風，雨勢集中在北部、東北部山區；明天颱風則非常靠近台灣地區，降雨仍是以北部、東北部為主，但降雨至少豪雨等級；到了後天上午，颱風環流仍會影響北台灣天氣，但下午之後颱風逐漸遠離，天氣會緩和下來。

氣象局說，受到外圍環流影響，易有短時強降雨。今天宜蘭縣、大台北山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，桃園、花蓮地區及大台北平地有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。