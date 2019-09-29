米塔恐以中颱逼近台灣 吳德榮：登陸機率不能完全排除

2019-09-29 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，由於模式模擬太平洋高壓不斷修得更強、米塔颱風路徑也愈修愈近台灣。

他表示，中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，米塔沿著太平洋高壓邊緣前進，今天向西北西逼近巴士海峽及東半部海面；明天上午在台灣東側轉向偏北北西，經台灣東北部海面，周二上午轉偏北進入東海；明晚至周二晨距台灣最近時，強度將為中颱。

他說，米塔周二下午再轉向東北、周三中心撲向韓國。暴風圈侵襲機率圖亦顯示，以台灣東北部近海的機率最高，台灣東北部、北部陸地受暴風侵襲的機率、也大幅提高至80％以上。意謂米塔中心雖以通過近海的機率最高，但登陸的機率、並不能完全排除；對北部、東北部威脅加鉅，不容小覷，應密切觀察最新資料的調整。

今天受東北風影響，北部、東北部有局部雨，北海岸、東北部及北部山區因地形條件而有較大雨勢。今晚至周二上半天、因颱風外圍及其環流影響，迎風面雨勢增大，尤其明天北部山區及東北部的大量降雨，要特別注意防範。

離米塔最近的北部、東北部，則要特別提防強風，尤其東北角及蘇澳。也應注意氣象局不斷更新的警報資料，他說，花東受影響相對較小，轉陰有局部陣雨；花蓮仍應注意較大降雨，中南部雲量增多、也有局部陣雨，中部山區有較大雨勢。