捐血可以臨時起意 但乳房攝影不行

2019-09-29 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



逛街到一半看到捐血車，許多人臨時起義捲袖捐血，但看到乳癌篩檢車， 許多女性卻因缺乏心理準備，不想受檢。衛福部國健署研究發現，不論家庭主婦或女性上班族，傾向提前得知乳篩活動，參與意願會更高。專家呼籲，公司可提供乳房篩檢作為員工福利，既可事先安排好，又能利用同事揪團力量，提高篩檢意願。

國健署委託台大智活團隊調查顯示，女性傾向事先安排當天活動，若在活動場所發現乳篩活動，例如在百貨公司逛街看到乳房攝影車，也不會想去接受檢查，原因是已有預計要做的事情，且要顧及身旁親友。

再調查有定期篩檢習慣者，發現她們需要先確認自己今年是否該受檢，再確認主辦單位、負責醫院以及醫護人員性別，才決定是否接受篩檢。這些資訊必須事先詢問，相較之下，參與固定篩檢活動比較方便。

國健署分析，54歲以下婦女接受乳癌篩檢比率偏低，尤其40歲以上至45歲高危險群婦女，她們雖有乳癌家族史，每年卻僅3000多人受檢。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，該族群多職業婦女，忙於工作成為她們不願做乳房攝影的主要原因之一。