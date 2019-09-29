捐血可以臨時起意 但乳房攝影不行
逛街到一半看到捐血車，許多人臨時起義捲袖捐血，但看到乳癌篩檢車， 許多女性卻因缺乏心理準備，不想受檢。衛福部國健署研究發現，不論家庭主婦或女性上班族，傾向提前得知乳篩活動，參與意願會更高。專家呼籲，公司可提供乳房篩檢作為員工福利，既可事先安排好，又能利用同事揪團力量，提高篩檢意願。
國健署委託台大智活團隊調查顯示，女性傾向事先安排當天活動，若在活動場所發現乳篩活動，例如在百貨公司逛街看到乳房攝影車，也不會想去接受檢查，原因是已有預計要做的事情，且要顧及身旁親友。
再調查有定期篩檢習慣者，發現她們需要先確認自己今年是否該受檢，再確認主辦單位、負責醫院以及醫護人員性別，才決定是否接受篩檢。這些資訊必須事先詢問，相較之下，參與固定篩檢活動比較方便。
國健署分析，54歲以下婦女接受乳癌篩檢比率偏低，尤其40歲以上至45歲高危險群婦女，她們雖有乳癌家族史，每年卻僅3000多人受檢。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，該族群多職業婦女，忙於工作成為她們不願做乳房攝影的主要原因之一。
調查也顯示，女性猶豫是否接受乳篩時，身邊同齡層朋友鼓勵，甚至相約，就有機會被說動。台灣癌症基金會執行長賴基銘認為，應鼓勵公司提供乳癌篩檢為員工福利，公司每年固定時間提供乳篩活動，女性職員就會考慮跟同事一起參加。
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