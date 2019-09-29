乳癌篩檢回客率太差 關鍵原因竟是怕痛

2019-09-29 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



乳癌位居女性癌症發生率第一名，但在「四癌篩檢」中，乳癌篩檢率卻吊車尾，僅有4成。專家指出，全國適齡女性乳癌篩檢需達6成，發生率才能有效下降，新加坡、日本、韓國篩檢已超過5成。衛福部國健署日前委託台大智活團隊，找出為何有人從來不做乳癌篩檢，還有人做一次就不再篩檢，關鍵原因是「怕痛」。

台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，乳房X光攝影可發現無症狀的零期乳癌，是目前國際上認同最有效的乳癌篩檢工具。乳房x光攝影檢查造成的疼痛，最多1至2分鐘，為了健康，還是應該要忍一下，接受檢查。

政府補助45歲以上，未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲且其二親等以內血親曾患有乳癌婦女，每2年1次乳房x光攝影。但據國健署最新統計，107年全國乳癌篩檢率為39.9%，分析六都乳癌篩檢率，以新北市45％奪冠，第二名為桃園市42.4％，其次是台北市、台南市，分別為39.9％及39.5％，篩檢率較不亮眼的則是高雄市篩檢率為37.8％，台中市篩檢率僅35.7%。

台大調查發現，做過一次乳癌篩檢後就再也不來的女性，原因是篩檢疼痛高於預期，至於從未參與乳癌篩檢的女性，除了怕痛，她們幾乎都自認身體健康，或受偽陽性乳篩案例影響，讓她們覺得多一事不如少一事。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，乳房X光攝影檢查過程中，必須將乳房夾緊，減少乳房組織重疊，獲得清晰影像，並減少輻射劑量，確實會有些許不適感。

雖然新型乳房攝影儀器已大幅降低檢查的不適感，但每個人對壓迫感感受能力不同。林莉茹說，目前已將相關研究送交各衛生局參考，萬華區健康服務中心推出檢查時播放音樂，轉移注意力，將追蹤回客率，檢視方法是否有效。