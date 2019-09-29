她患皮蛇痛到不行 介入性治療控制疼痛

2019-09-29 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



現代人工作繁忙，作息不固定，成年人常見偏頭痛、帶狀疱疹等慢性疼痛困擾，但每個人疼痛成因複雜，若症狀持續出現時，可能干擾生活品質。

75歲的王阿嬤，在55歲時得到俗稱皮蛇的帶狀疱疹，皮膚時而出現紅疹、腰部刺痛麻感、胸口沿著肋骨出現神經痛。

她20年來僅以吃止痛藥、注射類固醇等方式緩解，但效果時好時壞。後轉介至萬芳醫院，醫師以「介入性治療」，透過超音波定位在患部注射藥物來控制疼痛後，王姓阿嬤的疼痛情形才明顯改善。

收治王阿嬤的萬芳醫院麻醉科主治醫師許安智表示，成年人臨床上常見的慢性疼痛包含偏頭痛、下背痛、帶狀疱疹等，但疼痛形成的成因複雜，可能與體質、遺傳、生理周期有關，治療上則多以藥物為主，但有可能效果不佳，並非每個人都能改善。

以帶狀疱疹為例，患者至皮膚科、神經科治療後，部分患者會出現外表傷口痊癒，但神經抽痛的症狀卻未消失的情形，雖服用止痛藥、類固醇等藥物，但藥效僅暫時緩解，抽痛仍如影隨形。

許安智說，王姓阿嬤20年來是吃止痛藥、抗癲癇藥、類固醇等止痛，但效果時好時壞，也讓她出門不便、食慾減少、情緒大受影響。

若民眾口服止痛藥的治療效果不佳時，許安智建議可使用介入性治療來控制疼痛。他說，介入性治療為透過超音波來定位患者病灶部位，直接注射消炎止痛等藥物，使藥效更精準、降低藥物副作用；治療過程不需住院，在門診即可完成。

許安智說，國外文獻也顯示，患者在接受介入性治療後，疼痛病症的程度與頻率大幅下降，不用吃那麼多止痛藥，副作用也變少，生活品質得到明顯改善。王姓阿嬤是透過超音波找出神經痛處，分兩次注射止痛藥與神經痛藥物後，疼痛感趨緩，皮膚紅疹也減少。

不過，介入性治療仍有副作用。許安智說，極少數患者在注射部位會出現紅腫、黑青或細菌感染，需輔以抗生素治療；此外，此需經有經驗的麻醉、疼痛專科醫師施行，患者治療前仍須與醫師溝通。