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熱議題／AED缺乏管理 沒再檢查恐變「裝置藝術」？

2019-09-28 23:51聯合報 記者邱瓊玉翁浩然劉明岩林敬家鄭國樑張裕珍╱即時報導

衛福部規定學校、旅宿場所、觀光旅遊地區等公共場所應設置「自動體外心臟電擊去顫器（...
衛福部規定學校、旅宿場所、觀光旅遊地區等公共場所應設置「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」，但民眾使用率只有1.9%，值得主管機關注意。。圖／報系資料照片
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為把握黃金救援時間，衛福部規定學校、旅宿場所、觀光旅遊地區等公共場所應設置「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」，但現況是AED並未做好管理與操作訓練，有的中看不中用。

彰化縣衛生局醫政科長劉慧君說，急症患者在心臟停止跳動之前，會有一段不規則、血液送不太出去的心跳，這幾分鐘是救命的黃金時間，即時使用AED能自動偵測患者心律脈搏，並施以電擊使心臟恢復運作，因使用時有語音說明，輔以圖示說明，作法簡單，也被稱做「傻瓜電擊器」。

劉慧君說，衛福部規定AED須有管理員，每個月至少測試一次，否則恐淪為「裝置藝術」。設置單位至少要有7成人員受過操作訓練，通過審核就取得安心場所認證。目前全縣478台AED，有373台通過安心場認證。

北市議員王欣儀調閱北市近2年各機關AED的檢查紀錄，發現各局處幾乎都未檢查或抽查，甚至有5家旅館、1家電影院、2所學校的運動中心未取得AED安心場所認證，質疑主管機關有怠惰之嫌。北市府回應會加強抽查密度，並要求廠商定期檢查AED的妥善率。

桃園市校園AED的設置率已百分之百，應設置AED學校共273所，包含幼兒園、國中小與高中，其中166所取得安心場所認證，認證率為約6成，還有進步空間。

亞洲復甦聯合會主席王宗倫說，全台各地設置上萬台AED，民眾使用率只有1.9%，除顯示民眾遇緊急情況不知道要用AED，也可能根本不會、也不敢用AED，值得主管機關注意。

台北市教育局表示，各校每年都會辦急救教育研習，國中階段的學生，會在八年級時進行CPR以及AED課程，有些學校若沒有辦法落實，會配合防災演練與健康服務站或消防隊為學生訓練，高中端的護理課程也有CPR跟AED的訓練，還會加上哈姆立克急救法。

衛福部規定學校、旅宿場所、觀光旅遊地區等公共場所應設置「自動體外心臟電擊去顫器（...
衛福部規定學校、旅宿場所、觀光旅遊地區等公共場所應設置「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」，但現況未做好管理與操作訓練，有的中看不中用。圖／報系資料照片
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